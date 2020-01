Chrome 80 va enfin rendre les demandes de notifications moins agaçantes

Chrome 80 chamboule la façon dont les notifications des sites web sont gérées par le navigateur. Une nouvelle interface utilisateur optionnelle, baptisée « quieter notifications UI » débarque pour rendre les demandes des sites web moins agaçantes, beaucoup plus discrètes et faciliter la gestion des sites qui vous en envoient.

Ces dernières années, de nombreux sites se sont mis à vous proposer de recevoir des notifications régulières, par exemple lorsqu’un nouveau contenu est en ligne. La fonctionnalité est plutôt sympa pour suivre les sites que vous aimez le plus. Mais la manière dont elles sont gérées par Chrome et les navigateurs tiers laisse encore à désirer. Ces notifications apparaissent bien souvent lors de votre première visite, et vous forcent à faire un choix avant de pouvoir continuer à visiter la page.

Souvent sans vous laisser le temps d’en apprécier le bénéfice. Or il est probable que vous souhaitiez n’être notifié que par une poignée de sites, voire que vous ne souhaitiez pas que ces demandes s’affichent par défaut. Si tout cela vos agace, sachez en tout cas que Chrome 80 aura tout pour vous plaire. La nouvelle version du navigateur arrive dans le courant du mois de février, et Google tease quelques unes de ses fonctionnalités les plus utiles.

Parmi elles, il y a donc la nouvelle interface « quieter permission UI ». Pour l’utiliser, il faudra l’activer directement dans les réglages, refuser à plusieurs reprises les notifications de sites web ou visiter un site dont le taux d’acceptation des notifications est bas. Lorsqu’au moins une de ces conditions est remplie, et que vous visitez un site proposant des notifications, vous n’aurez plus de boite de dialogue vous obligeant à faire un choix, sous Chrome 80.

Concrètement sur la version bureau, à droite de la barre d’adresse, une cloche barrée suivie du message Notifications bloquées s’affichera brièvement, avant que le message ne laisse place à une icône seule. Un petit message d’explications s’affichera brièvement la première fois ou si vous passez la souris sur la cloche : vous bloquez désormais par défaut les notifications, mais vous pouvez changer cela en cliquant sur l’icône. Sur la version Android / iOS, le message prendra la forme d’un bandeau Notifications bloquées en bas de la fenêtre.

Un bouton Détails permet de changer le paramètre, et une petite croix permet de fermer le bandeau. Google explique que cette nouvelle interface n’est que l’une des mesures déployées dans le courant de l’année 2020 pour lutter contre les sites qui utilisent les notifications à des fins publicitaires, pour propager des malware ou d’autres motifs abusifs – dont le détail sera décrit dans un post de blog ultérieur.

Que pensez-vous de cette nouvelle gestion des notifications ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Chromium Blog