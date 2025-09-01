Android 16 : ce bug très agaçant pourrait vous faire rater des notifications importantes

Depuis le déploiement d'Android 16 sur les smartphones Pixel, de nombreux utilisateurs se plaignent d'un bug bien embêtant. Dès qu'une notification apparaît sur leur écran, les suivantes n'émettent plus aucun son. Heureusement, Google promet qu'un correctif arrive bientôt.

Après des mois d'attente, Android 16 est finalement arrivé en version finale sur les smartphones Pixel en juin dernier. On sait ce que cela veut dire : comme d'ordinaire, le système d'exploitation a apporté avec lui son lot de bugs. En effet, si cette nouvelle mouture de l'OS ne manque pas de bonnes surprises, il n'est pas rare que les utilisateurs de Pixel découvrent un problème technique bien embêtant.

C'est notamment le cas d'un membre du forum Issue Tracker de Google qui, le lendemain du déploiement d'Android 16, a posté un message concernant un bug dont il a été victime. Dans celui-ci, l'internaute explique rencontrer un sérieux problème avec les notifications sur son Pixel. Quand il n'en a aucune, tout va bien. Mais dès lors qu'une d'entre elles apparaît à l'écran, les suivantes deviennent quasi indétectables.

Google s'affaire pour régler ce bug agaçant d'Android 16

En effet, dès lors que les notifications commencent à s'empiler, celles-ci n'émettent plus aucun son. Pire encore, il n'y a pour le moment rien à faire pour résoudre le problème : augmenter le volume à son niveau maximum et contourner les autorisations du mode Ne Pas Déranger n'ont pas suffi à faire disparaître le bug, comme le précise l'utilisateur. Seule solution : faire disparaître toutes les notifications pour qu'elles émettent à nouveau un son.

Ce bug peut s'avérer très handicapant, puisqu'il concerne également les alarmes programmées à l'avance – gare aux pannes de réveil ! – mais aussi les capteurs de santé qui s'avèrent souvent cruciaux pour les utilisateurs y ayant recours. Fort heureusement, Google a d'ores et déjà pris connaissance de la situation et assure qu'un correctif devrait arriver incessamment sous peu. Une bonne nouvelle pour les concernés, d'autant que le bug semble affecter plusieurs gammes de Pixel.

