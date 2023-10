Google, Apple et Meta ont accès au Wi-Fi 6 GHz, vers la fin des câbles Ethernet ?

La Commission fédérale des communications vient d'approuver l'usage de la bande de fréquence Wi-Fi 6 GHz par les géants de la Tech. Il va y avoir de moins en moins besoin de câbles.



On ne fait pas ce que l'on veut avec les bandes de fréquences Wi-Fi. Pour éviter un encombrement du spectre, leur exploitation est soumis à la validation préalable de diverses institutions, selon celle en charge dans le pays. Aux États-Unis, c'est la Commission fédérale des communications (FCC) par exemple. Les grands noms de la Tech que sont Apple, Google, Meta et Microsoft militent depuis plusieurs années pour avoir le droit d'utiliser la fréquence Wi-Fi 6 GHz. La FCC vient de le valider, avec des restrictions.

Rappelons d'abord que nous ne parlons pas de la technologie Wi-Fi 6 et 6E ou Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 6E peut utiliser les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Ce qu'on obtenu Google et les autres, c'est la possibilité de se servir du 6 GHz pour des opérations “à très faible puissance”. Cela veut dire que les signaux Wi-Fi concernés n'auront pas une grande portée. L'accord de la FCC stipule qu'un usage à plus forte puissance est possible, du moment qu'il intègre un système pour éviter les interférences avec d'autres appareils sur le même fréquence.

Google, Apple et Meta gagnent le droit d'utiliser la fréquence Wi-Fi 6 GHz

Quels sont les appareils pouvant profiter de la décision de la FCC ? Globalement, c'est le secteur de la réalité virtuelle ou augmentée qui en est le bénéficiaire principal. Que ce soit des lunettes AR comme celles de Google, aujourd'hui retirées de la vente, ou des casques VR comme l'Apple Vision Pro, les constructeurs ont désormais plus de marge de manœuvre pour proposer des modèles sans dépendre d'un partage de connexion câblé. Un besoin de flexibilité que l’institution américaine a elle-même reconnu.

Actuellement, pour une expérience optimale, il vaut mieux que l'appareil fournissant la connexion sans fil au casque utilise lui-même un câble Ethernet. Avec le Wi-Fi 6 GHz, très rapide et stable, plus besoin. Il faudra tout de même patienter pour une généralisation du procédé. Aujourd'hui, seuls quelques appareils haut de gamme peuvent fournir une connexion Wi-Fi sur cette fréquence, comme les MacBook Pro 2023 et leurs déclinaisons M2 Pro et M2 Max.

Source : The Verge