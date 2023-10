En Europe, les débits Internet réels sont très loin de ceux annoncés

Alors que les échéances fixées par la Commission européenne approchent, une étude révèle que les débits Internet du Vieux Continent sont loin d'atteindre les niveaux attendus.



La Commission européenne est très claire sur le sujet de l'accès à Internet : “l’objectif principal de la connectivité au cours de la décennie numérique est que chaque ménage européen ait accès à une couverture internet à haut débit d’ici 2025 et à une connectivité en gigabit d’ici 2030”. Par “haut débit”, elle entend une connexion d'au minimum 100 Mégabit par seconde, soit 12,5 Mo/s. Nous sommes donc à seulement deux ans de la première échéance et selon une récente étude, il y a très peu de chances que les délais soient tenus.

L'enquête est signée Ookla. Ce nom ne vous dit peut-être, mais son service SpeedTest sûrement. C'est l'un des sites les plus utilisé pour mesurer la vitesse de sa connexion Internet. Il fournit le ping (temps de réponse), puis le débit de téléchargement et d'importation moyen. Avec toutes les données qu'elle a à sa disposition, la société a pu établir des moyennes sur de nombreux pays d'Europe et sur différents paramètres. D'une manière générale, les résultats ne sont pas fameux.

Les débits Internet mesurés en Europe ne sont pas du tout au niveau de ceux annoncés

Prenons le premier objectif fixé par l'UE. L'Espagne est le pays qui s'en sort le mieux avec 87,48 % des foyers disposant d'un abonnement Internet fixe d'au moins 100 Mbits/s. Seulement, seuls 60,35 % d'entre eux atteignent réellement cette vitesse. La France est un cas à part ici : si 51,37 % des utilisateurs peuvent prétendre à un débit de 100 Mbits/s, 58,14 % l'atteignent. Certains profitent donc d'une connexion plus rapide que celle annoncée.

En terme de couverture fibre FTTH (la fibre optique se termine à votre domicile), qui permet d'atteindre le gigabit attendu, la Roumanie impressionne avec 97,7 % de couverture du pays. La France est à 78,2 %. Mais là aussi, les mesures montrent que la réalité est bien différente des débits théoriques. À ce niveau, c'est l'Hexagone qui est le “meilleur” : environ 40 % des foyers peuvent atteindre 1 Gbit/s (toutes technologies confondues), ce n'est pourtant le cas que pour 1,42 % d'entre eux. Une disparité énorme qui s'explique par la présence encore importante des terminaisons cuivre moins efficaces, ou fibre FTTB.

Notons enfin que la France, 4e pays européen au meilleur rapport débit/prix, affiche un débit descendant médian de 170,51 Mbits/s et montant de 126,20 Mbits/s. Pas de quoi rougir face à ses voisins donc. Il reste cependant beaucoup de travail si les fournisseurs d'accès à Internet veulent parvenir à atteindre les objectifs fixés par la Commission Européenne aux dates annoncées.