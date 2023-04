Google ampute le Nest Hub de la fonctionnalité préférée des enfants… et de leurs parents

Un changement du Nest Hub annoncé l'année dernière va bientôt impacter la vie des familles qui apprécient l’enceinte connectée dotée d’un écran propulsée par Google Assistant.

Le Nest Hub est le porte-étendard de la gamme de produits domotiques de Google. Leurs propriétaires profitent de cet appareil pour contrôler l’équipement électronique du foyer. « Le compagnon qui vous aide au quotidien » de Google est également très utile pour occuper les enfants pendant que vous vaquez à vos tâches ménagères, par exemple. La combinaison de l’écran tactile et de commande vocale est en effet idéale pour proposer des jeux interactifs stimulants pour les tout petits.

Pour lancer ces jeux éducatifs, il suffit d’en donner l’ordre au Nest Hub d’un « Hey Google, faisons un jeu ». La ludothèque proposée est assez vaste et va du « Pierre, Papier, Ciseaux, Lézard, Spock » (une variante du « Shi Fu Mi ») à « Pile ou Face », en passant par les classiques Blind Test et autres Quiz. Nombre de titres spécialement conçus pour les enfants sont également proposés par des développeurs tiers. Si vous êtes propriétaire d’un Nest Hub et que vous appréciez particulièrement ces applications, sachez qu’elles vont très bientôt disparaître.

Le Nest Hub de Google n'affichera bientôt plus d'onglet Jeux

Cela ne constitue pas une surprise pour les développeurs tiers. Dès l’été dernier, Google leur avait officiellement annoncé se concentrer sur les App Actions pour Android et en faire le meilleur moyen de créer des expériences vocales plus marquantes ». Il en résulte que les Conversation Actions, l’API proposée jusque-là pour créer des applications vocales sur le Nest Hub, vont purement et simplement disparaître.

La disparition de tout le catalogue de jeux, mais aussi d’expériences éducatives et des histoires risque de contrarier les enfants… et leurs parents qui avaient trouvé en cette fonctionnalité une précieuse alliée quand il s’agit d’occuper leur progéniture. Il ne fait cependant nul doute que la compagnie et les développeurs ne tarderont pas à proposer des applications similaires, mais avec des interfaces et des techniques de programmation différentes, à base d’Intelligence artificielle notamment. C’est en tout cas sur cette technologie que la compagnie veut maintenant concentrer ses efforts, comme le prouve la sortie de Bard, le rival de Chat GPT.

Source : 9 To 5 Google