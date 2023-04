Linky : comment éviter de payer les frais de relevé si vous refusez l’installation du compteur

Si vous avez refusé d'installer le compteur Linky chez vous, sachez que vous devez vous acquitter de frais supplémentaires depuis le 1er janvier 2023 pour la relève du compteur. On vous explique comment en être exempté.

La chose a été annoncée par le gouvernement en décembre 2022. A partir du 1er janvier 2023, les 3,8 millions de Français qui ont choisi de ne pas installer de compteur Linky à leur domicile devront payer des frais supplémentaires, inhérents à la relevée du compteur. Et ce, quel que soit votre fournisseur d'énergie.

Cette décision a été prise par la Commission de la régulation de l'énergie en mars 2022. Comme le rappellent les autorités sur le site Service public, depuis cette date, “les ménages ayant refusé l'installation du compteur Linky, et qui n'auront pas communiqué au moins un relevé d'index en 2022, devront une indemnité pour couvrir ce service”.

Comment ne pas payer les frais de relevés du Linky

Ainsi, si vous n'avez pas de compteur Linky et que vous n'avez pas fourni d'index de consommation à Enedis depuis un an, vous êtes dans l'obligation de financer les relevés de compteur, à hauteur de 8,30 € tous les deux mois (soit un total de 49,80 € par an).

Néanmoins et comme le précise le site Service public, il est possible d'être exempté de ces frais supplémentaires à une condition. En effet, il suffit de réaliser et de communiquer au moins une fois par an à Enedis un auto-relevé de votre consommation d'énergie sur votre compteur d'ancienne génération. Dans ce cas précis, vous pourrez continuer à bénéficier de la gratuité du service.

Fin généralisée de la gratuité du service au 1er janvier 2025

Attention toutefois, cette méthode est temporaire. Au 1er janvier 2025, vous devrez quand même vous délester des 49,80 € par an cités plus haut si vous n'avez toujours pas de Linky chez vous. Et ce, même si vous procédez aux auto-relevés. Précisons néanmoins qu'aucune pénalité n'appliquera si la pose d'un compteur Linky est impossible chez vous pour des raisons techniques.

Rappelons au passage que la mise en service du compteur Linky coûtera moins cher à partir du mois d'août 2023. Si pour l'heure, l'installation du compteur connecté coûte 13,94 € à l'usager, cette somme devrait baisser durant l'été. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Christophe Gro, directeur de la régulation chez Enedis. “Tout le monde est d'accord pour dire que cela doit baisser. Est-ce que cela doit baisser beaucoup ou énormément, c'est ça la question”, a-t-il déclaré en mars 2023.