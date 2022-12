Google améliore son moteur de recherche en ajoutant le défilement continuel

Google apporte une amélioration intéressante sur son moteur de recherche pour les navigateurs. Désormais, il est possible de « scroller » de manière continue sur la première page, un peu à la manière des réseaux sociaux. Les pages supplémentaires ne disparaissent pas, mais vont se faire plus discrètes.

Google continue d’améliorer ses services par petites touches et aujourd’hui, c’est son moteur de recherche desktop qui est concerné. Les pages supplémentaires lors d’une requête vont désormais se faire plus discrètes et la navigation sera plus fluide.

Le moteur va en effet bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité, le « continuous scrolling », ou le défilement continuel. Concrètement, cela signifie que si vous tapez une requête dans Google, vous pouvez défiler la page vers le bas pour avoir plus d’information de manière infinie.

Google introduit le défilement continuel

En continuant de scroller, l’utilisateur pourra voir l’équivalent de quatre pages avant d’arriver en bas de celle qu’il consulte. S’il veut en savoir plus, il n’a qu’à cliquer sur le bouton Voir Plus pour avoir des résultats supplémentaires. Une deuxième page déguisée, mais qui rentre dans la logique d'un fil infini.

C’est une nouveauté qui ne change pas drastiquement l’expérience utilisateur, avouons-le, mais qui rend la navigation plus fluide. Elle s’inspire des réseaux sociaux, comme Tik Tok, Twitter ou Instagram, qui proposent eux aussi un fil infini. Elle n’est pas nouvelle chez Google, puisque la version mobile du moteur propose déjà la même chose depuis octobre dernier.

A lire aussi – Test Google Pixel 7 Pro : une formule gagnante, mais qui commence à vieillir

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité n’est réservée qu’à un tout petit nombre de personnes. Google n’a pas donné plus d’information sur son déploiement, qui pourrait très bien arriver dans les jours qui viennent ou dans plusieurs mois. En tout cas, cela signe une volonté de la firme de Mountain View d’harmoniser les usages aussi bien sur mobile que sur desktop.

Google a pour habitude d’améliorer ses logiciels et sites par petites touches, ajuster des détails afin d’améliorer l’expérience globale. A titre d’exemples, l’application Messages a accueilli quelques nouveautés bien sympathiques il y a quelques jours, même chose pour les Pixel 7, qui disposent désormais d'un VPN intégré et d’appels plus clairs au niveau du son. Une stratégie qui porte ses fruits.