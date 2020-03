Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont perdu 1300 milliards de dollars de valeur depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le réseau social Facebook est le géant du web le plus touché par cette crise, avec une perte de 30% de sa valeur. Apple et Amazon restent relativement épargnés, grâce à la vente en ligne.

Sans surprise, le Covid-19 touche tout le monde, y compris les plus puissants. Selon nos confrères du journal Le Figaro, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) ont perdu pas moins de 1300 milliards de dollars de valeur en bourse depuis le début de l’épidémie. Pour vous donner une idée, cela représente le PIB du Mexique à quelques millions près.

En premier lieu, le virus a touché les places fortes des GAFAM. L’épicentre de l’épidémie aux USA, à savoir la région de Seattle, abrite les sièges de Microsoft et d’Amazon. Quant à ceux de Google et Facebook, ils sont tous deux situés en Californie, état qui vient récemment de mettre en place des mesures de confinement total.

Apple a été l’un des premiers GAFAM à ressentir l’impact de la pandémie. Ses capacités de production en Chine ont été durement touchées. Apple a dû retarder la production d’iPhone 11 et d’iPhone 9 ou SE2. Face à la propagation du virus dans l’Empire du Milieu et à la fermeture systématique des usines, la marque à la pomme n’a pas eu d’autres choix que de délocaliser une partie de sa chaîne de production dédiée à l’iPhone 12 à Taïwan.

Pour l’heure, les boutiques du constructeur viennent d’ouvrir à nouveau leurs portes en Chine, tandis qu’elles resteront encore closes dans les autres pays du monde jusqu’au 27 mars 2020 minimum.

Amazon, le grand gagnant du Coronavirus ?

Le géant du e-commerce pourrait sortir grand vainqueur de cette crise sanitaire. Depuis que de nombreux pays optent pour des mesures strictes de confinement, les commandes explosent. Amazon a annoncé vouloir recruter près de 100 000 personnes pour pallier à l’afflux massif de clients. Seulement, qui dit carnet de commandes chargé dit cadence de production infernale. De nombreux salariés et des politiques du monde entier, comme le ministre de l’économie Bruno Lemaire, ont dénoncé des conditions de travail inacceptables.

Malgré ces reproches, les ventes continuent et continuent. Pour pallier à l’ennui du confinement, les Français et les clients du monde entier font le plein de jeux vidéo et de consoles, de livres, de DVD/Blu-Ray ou de jeux de société. Et Amazon est là pour satisfaire ces besoins, quoiqu’il en coûte.

Facebook : moins de pubs, plus de fréquentation

Bien entendu, Facebook n’est pas concerné par les problèmes rencontrés par Apple ou Amazon. Pas d’usines de production ou d’entrepôts à gérer. Malgré tout, le réseau social a lui aussi été touché par la crise. Pour pallier à d’éventuels dépenses de dernières minutes, des coupes budgétaires ont été effectuées sur les publicités en ligne. Résultat : 30% de perte de la valeur en bourse en seulement un mois.

Mais comme pour Amazon, le confinement a des effets bénéfiques sur les activités de Facebook. La fréquentation du réseau social ainsi que de Messenger, WhatsApp ou encore Instagram explosent dans les pays concernés par les mesures de confinement. Ce matin à l’ouverture de la bourse, Facebook, Microsoft et Amazon enregistraient une hausse de 1%. Alphabet, la maison-mère de Google tirait encore un peu la langue avec -2,7% tandis qu’Apple accusait encore d’une perte supplémentaire de 3,17%.

