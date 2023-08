Google Agenda va vous simplifier la vie si vos collègues utilisent Microsoft Outlook

Google vient d’annoncer que les utilisateurs de Microsoft Outlook apparaîtront désormais dans les réunions sur Google Agenda. Auparavant, seuls ceux ayant un compte Google étaient affichés. Cette nouvelle fonctionnalité promet de grandement simplifier la vie des employés qui ne sont pas sur le même écosystème.

Si vous travaillez en entreprise, il y a de très fortes chances pour que vous ayez soit un compte Google, soit un compte Outlook. Les suites Workspace et Office ont en effet envahi les milieux professionnels et, la plupart du temps, l’ensemble d’une société profite de la même solution. Mais il arrive que tous les salariés ne travaillent pas sur les mêmes outils, entraînant de fait quelques soucis de synchronisation.

En effet, malgré les efforts de Google pour réduire la frontière entre les deux suites, ces dernières restent encore relativement imperméables l’une à l’autre. Aussi, c’est une excellente nouvelle que vient d’annoncer la firme de Mountain View pour tous les adeptes de Google Agenda. À partir de maintenant, ces derniers pourront voir apparaître tous les participants à une réunion, même ceux qui ont un compte Outlook.

Sur le même sujet — Google Agenda pourrait permettre de configurer des notifications spéciales pour les anniversaires

Google Agenda affiche tous les participants à une réunion, même ceux sur Outlook

Jusqu’à maintenant, il fallait impérativement avoir une adresse Gmail pour apparaître dans la liste des participants à une réunion. De fait, il fallait trouver un autre moyen de prévenir ces derniers lorsque d’autres personnes étaient présentes, ce qui, on en conviendra, n’est pas des plus pratique. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google réduit donc encore un peu plus l’écart avec son rival, ce qui évitera bien des casse-têtes aux utilisateurs.

Autre bonne nouvelle, cette fonctionnalité ne sera pas uniquement disponible pour les abonnés Workspace, pour tous les utilisateurs de la suite, payants ou non. Le déploiement a d’ores et déjà commencé, mais il se peut que vous deviez attendre quelques jours pour la voir apparaître sur votre calendrier. De quoi appréhender la rentrée plus sereinement.

Source : Google