Goodyear dévoile un pneu composé à 70% de matériaux recyclables

En 2020, Goodyear s'est engagé à développer un pneu composé à 100% de matériau recyclables d'ici 2030. Le constructeur a encore huit ans pour y parvenir, et les premiers prototypes présentés indiquent que la marque est en bonne voie. Preuve en est, avec ce pneu composé à 70% de matériaux durables.

Fin 2020, un rapport accablant de l'OCDE affirmait que les pneus et les freins pollueront plus que les gaz à effet de serre d'ici 2035. La faute notamment à l'usure de ces éléments, qui générera plus de particules fines que les motorisations thermiques. Sachant cela, il n'est pas étonnant de voir de nombreux constructeurs de pneumatiques se pencher sur le problème et tenter de réduire au maximum l'empreinte écologique de leurs produits.

Dès 2020, Goodyear s'était d'ailleurs engagé à produire un pneu composé à 100% de matériaux recyclables d'ici 2035. Depuis, la marque a présenté différentes pneumatiques “verts”, à l'image du ReCharge, un pneu qui se répare tout seul grâce à de petites cartouches qui diffusent un liquide pour combler les trous.

Plus récemment, la marque a annoncé le lancement de pneus optimisés pour les Tesla et les véhicules électriques, qui disposent notamment d'une plus grande durabilité et d'une meilleure résistance au roulement. Et ce mercredi 5 janvier 2022, le fabricant a dévoilé un nouveau prototype qui contient 70% de matériaux durables.

“Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux en 2020 : créer un pneu composé à 100% de matériaux durables en 10 ans, et nos scientifiques et ingénieurs ont fait de grands progrès vers cet objectif. Il s'agit d'une réalisation passionnante qui démontre notre engagement à accroître l'utilisation de matériaux durables dans nos pneus”, assure Chris Helsel, vice-président senior des opérations mondiales et directeur de la technologie Goodyear.

Goodyear est sur la bonne voie pour son pneu 100% vert

Pour rentrer dans les détails, ce pneu écologique est fabriqué “avec 13 ingrédients vedettes répartis sur 9 composants différents du pneus”. On y retrouve trois noirs de carbone. Traditionnellement, ce matériau est fabriqué en brûlant divers types de produits pétroliers. Mais cette fois-ci, Goodyear a choisi de le produire à partir de méthane, de dioxyde de carbone et d'huile végétale. Résultat, la fabrication de ces noirs de carbone est moins polluante.

Goodyear a également utilisé de l'huile de soja dans le processus de fabrication. Elle permet de “conserver la souplesse du composé de caoutchouc des pneus en cas de changement de température”. Pour obtenir du silice, composant utilisé dans les pneumatiques pour améliorer l'adhérence et réduire la consommation de carburant, Goodyear a créé une variété unique à base de cendres de balle de riz.

Il s'agit d'un sous-produit issu de la transformation du riz, souvent jeté et mis en décharge. Quant au polyester, utilisé pour les cordes de pneus, il est conçu avec des bouteilles et d'autres déchets plastiques. Pour l'instant, ce pneu n'est pas prévu à la commercialisation et ne sert donc qu'à témoigner de l'avancée des travaux de Goodyear sur le sujet.