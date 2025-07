Elle se fait voler 1,2 million d’euros en bitcoin et demande le remboursement à son opérateur téléphonique

La gérante d'une pharmacie poursuit son opérateur téléphonique en justice après le vol de ses bitcoin. Lui et une autre entreprise de téléphonie seraient responsable de la perte s'élevant aujourd'hui à environ 1,2 millions d'euros.

Aux alentours du 1er juillet 2021, la gérante de pharmacie Raelene Vandenbosch allume son smartphone et remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Le mobile ne capte aucun réseau alors qu'il n'y a pas d'incident déclaré ce jour-là.

Après les vérifications d'usage, le pire est confirmé : Vandenbosch a été victime de SIM swapping. Cette arnaque consiste à faire transférer votre numéro de téléphone sur une carte SIM en possession d'escrocs.

Le résultat est immédiat. La victime n'a plus accès à son numéro, et donc à tous les services auxquels il est associé. Boîte mail, messageries instantanées comme WhatsApp ou Messenger… Les dégâts sont considérables.

Et encore plus dans ce cas-ci puisque Raelene Vandenbosch possédait à l'époque un portefeuille numérique contenant 12,58 bitcoin. Aujourd'hui, ils représentent l'équivalent de 1,2 million d'euros environ. Une somme qu'elle compte bien récupérer en partie auprès des opérateurs téléphoniques canadiens Rogers Communications et Match Transact Inc.

Un opérateur téléphonique poursuivit en justice après le vol des bitcoin d'une cliente

La gérante habitante de Colombie-Britannique accuse en effet les deux entreprises de négligence, violation de la vie privée et rupture de contrat. Fin juin 2021, un pirate a appelé l'employé d'une boutique de mobiles à Montréal, détenue par Match Transact Inc.

L'homme se fait passer pour un technicien de chez Rogers Communications et parvient à convaincre l'employé de lui partager son écran d'ordinateur. Il peut alors assigner le numéro de Vandenbosch à sa propre carte SIM en toute tranquillité et récupérer les bitcoin de la victime.

Selon les documents consultés par Sooke News Mirror, Rogers Communications aurait d'abord proposé à sa cliente un dédommagement d'un mois d'abonnement, soit 95 dollars. Les poursuites ont été engagées par la suite.

Raelene Vandenbosch réclame l'équivalent des bitcoin à l'époque de leur vol, soit environ 534 000 dollars. Elle pourrait cependant être forcée de trouver un arrangement à l'amiable en dehors des tribunaux, son contrat avec l'opérateur prévoyant la même clause qui vous empêche d’assigner Disney en justice si vous avez un abonnement à Disney+.