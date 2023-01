GoldenEye 007 : le jeu culte revient sur Nintendo Switch et Xbox ce 27 janvier 2023

Préparez votre Walter PPK et votre stylo explosif, le jeu culte de la Nintendo 64 GoldenEye 007 revient dès ce vendredi 27 janvier 2023 sur Nintendo Switch et Xbox.

Sorti en 1997 sur Nintendo 64, GoldenEye 007 est devenu au fil des années un jeu culte et un pilier des FPS ou jeux de tir à la première personne. Depuis, la question d'un retour éventuel s'est posée à de multiples reprises. Le titre de Rare devait notamment revenir sur Xbox 360 en 2008, mais des questions de droits et licences ont retardé l'échéance.

Il y a un bien eu un remake du jeu lancé en 2010 par Activision, mais le titre était loin de rivaliser avec son illustre prédécesseur. Finalement, il aura fallu attendre septembre 2022 pour apprendre la bonne nouvelle : GoldenEye 007 va faire son grand come-back sur Nintendo Switch et Xbox.

GoldenEye 007 revient enfin sur Nintendo Switch et Xbox

Restait maintenant à savoir quand et comment. C'est chose faite. En effet, le jeu de Rare sera disponible sur la Switch, sur Xbox Series X/S et Xbox One dès ce vendredi 27 janvier 2023. Sur les machines de Microsoft, le jeu sera accessible via le Xbox Game Pass et profitera d'un lifting bienvenu.

En effet, il s'agit d'une version remasterisée, qui propose notamment de nouvelles options de contrôles (prise en charge des deux sticks analogiques), un affichage en 16:9 en définition 4K sur les consoles compatibles (Xbox One X, Xbox Series), sans oublier tous les codes de triche et une liste de trophées.

Bien entendu, il sera possible de brancher quatre manettes pour s'affronter dans la joie et l'allégresse en écran séparé, comme à la grande époque. Point important, si vous possédez une copie numérique de Rare Replay (une compilation de 30 jeux cultes du studio lancé à l'occasion de son 30e anniversaire), vous pourrez récupérer GoldenEye 007 gratuitement.

Du multi en ligne seulement sur Switch

En revanche, il faudra se passer de mode multijoueur en ligne. Et oui, cette fonctionnalité est exclusive à la version Switch du titre. En contrepartie, la console hybride se contente de proposer la version originale du jeu. De fait, vous ne trouverez pas les améliorations citées précédemment.

Par ailleurs, précisons que GoldenEye 007 sera disponible uniquement via le Nintendo Switch Online et le Pack additionnel, qui permet de profiter d'un catalogue de classiques de la N64 et de la Mega Drive.