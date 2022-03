God of War Ragnarok : Sony annonce une sortie en 2022

God of War Ragnarok n'a pas été reporté à 2023. Suite à l'explosion des rumeurs, Sony a tenu à confirmer la sortie du jeu vidéo en 2022. Mais, pour l'heure, la fenêtre de commercialisation du titre est toujours un mystère.

Annoncé en 2020, God of War Ragnarök est l'un des jeux les plus attendus du moment. Ces derniers mois, les rumeurs concernant sa date de sortie se sont multipliées. Initialement attendu en 2021, le jeu s'est finalement fait laissé désirer. En raison des difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19, Sony et le studio Santa Monica ont finalement préféré décaler le titre à l'année 2022.

Plus récemment, des rumeurs ont laissé penser que le nouvel opus de God of War ne sera disponible sur PS5 que dans le courant de l'année prochaine. L'acteur qui prête ses traits à Kratos aurait été blessé il y a plusieurs semaines, ce qui a poussé les studios à décaler plusieurs prises de vues. Pour continuer le développement, Santa Monica Studios a été contraint d'attendre la fin de la rééducation de celui-ci.

God of War Ragnarök sera disponible sur PS5 d'ici la fin de l'année 2022, pas de retard en vue

Malgré ce revers, il semble que la sortie de God of War Ragnarök est toujours prévue dans l'année. Face à la multiplication des rumeurs de report, Blue Owlz Medic, Community Manager pour Santa Monica Studio, a confirmé l'information sur son compte Twitter. “God of War Ragnarök sort cette année”, déclare la jeune femme dans une courte publication.

Pour l'heure, la fenêtre de sortie exacte du jeu est toujours inconnue. D'après la base de données du PlayStation Store, il se pourrait que God of War Ragnarök soit commercialisé autour du 30 septembre 2022. A contrario, un revendeur basé au Chili assure que jeu débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de juin prochain.

Notez que God of War Ragnarok est le cinquième volet de la franchise et la suite directe du jeu de 2018. On vous en dit plus dès que possible sur God of War Ragnarök . En attendant plus d'informations sur ce jeu ultra attendu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.