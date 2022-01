God of War PC : jouez sur Windows 7 et 8 grâce à ce nouveau mod

Grâce à un nouveau mod gratuit, les joueurs PC peuvent désormais faire tourner God of War sur de précédentes versions de Windows, à savoir Windows 7, 8 et 8,1. L'occasion pour les utilisateurs qui sont toujours sur ces anciennes versions de l'OS de profiter du portage du titre de Santa Monica Studio.

Comme vous le savez, l'excellent reboot de la saga God Of War sorti en 2018 sur PS4 vient enfin d'arriver sur PC. En effet, Sony vient enfin de porter le titre de Santa Monica Studio, des années après son lancement sur consoles. Mais comme dit l'adage, mieux vaut pas tard que jamais, et les joueurs ne vont pas bouder leur plaisir à l'idée de vivre les aventures de Kratos et Atreus dans les meilleures conditions graphiques possibles.

D'autant plus que cette adaptation est d'excellente facture, comme vous avez pu le constater dans notre test complet du jeu. En effet, cette version PC offre de nombreux réglages graphiques, la prise en charge du DLSS et du Nvidia Reflex, et est compatible avec les écrans large 21:9.

Lancer God of War sur Windows 7, c'est maintenant possible

La seule ombre au tableau est que God of War PC fonctionne uniquement sur Windows 10 et 11. Si vous utilisez encore une version antérieure de l'OS de Microsoft, vous l'avez dans le baba. Enfin, jusqu'à maintenant. En effet, un mod gratuit est désormais à disposition de tous les joueurs sur la plateforme NexusMods.

Grâce à lui, les joueurs pourront lancer la version PC de GOW sur de précédentes versions de Windows, parmi Windows 7, 8 et 8,1. Pour ceux qui se le demandent, ce patch PC non-officiel modifie la détection de la version de l'OS du jeu, ce qui permet donc de lancer le titre sur ces anciennes versions du système d'exploitation.

Précisons toutefois qu'il sera impossible ensuite de lancer le titre sous Windows 10 et 11 après l'installation de ce mod. De fait, utilisez à vos propres risques et soyez conscient de ce détail. Et on ne le rappellera jamais assez, prenez soin de lire la description complète du mod et les instructions de son développeur avant de le télécharger et de l'installer sur votre machine. Si vous êtes intéressé par ce portage de God of War, cet article vous permettra de connaître la configuration minimale requise pour faire tourner le titre sur votre PC.

