Gmail : répondre rapidement à vos e-mails devient encore plus simple sur Android

Google rend plus facile que jamais l'envoi de réponses brèves à partir de votre smartphone Android. Vous pourrez ainsi traiter vos e-mails encore plus rapidement qu’avant.

Le géant de la technologie a officiellement déployé une mise à jour de sa nouvelle fonctionnalité « Réponse rapide » pour l'application Gmail, offrant une expérience plus rationalisée pour les échanges rapides de courriels. La nouvelle interface Quick Reply introduit une zone de texte compacte ancrée en bas de l'écran lors de l'affichage d'un e-mail.

Elle remplace les boutons traditionnels « Répondre », « Répondre à tous » et « Transférer » qui occupaient auparavant cet espace. La nouvelle zone de texte vous permet de commencer immédiatement à taper une courte réponse sans avoir à ouvrir la fenêtre de composition d'un courrier électronique en plein écran.

Lire également – Gmail : nos meilleures astuces pour devenir un pro de l’appli sur Android

Google met à jour les réponses rapides sur Gmail pour Android

La zone de texte est flanquée de plusieurs boutons pratiques : à gauche, une icône de pièce jointe pour ajouter rapidement des fichiers, et à droite, un menu déroulant pour changer de destinataire ou répondre à tous. Un bouton emoji est également inclus, vous permettant de réagir rapidement aux courriels avec une expression appropriée. Lorsque vous commencez à taper dans la zone de texte, le bouton emoji est remplacé par un bouton d'envoi, et un bouton « développer » apparaît, vous donnant la possibilité de basculer vers l'interface de composition traditionnelle en plein écran lorsque cela est nécessaire.

Cette nouvelle interface de réponse rapide vise à rationaliser le processus d'envoi de réponses brèves et précises, qui est devenu de plus en plus courant dans la communication numérique rapide d'aujourd'hui. Pour des réponses plus longues et plus détaillées, les utilisateurs peuvent toujours profiter de la fenêtre de composition en plein écran en appuyant sur le bouton de développement.

Le déploiement de la réponse rapide dans Gmail pour Android fait suite à plusieurs mois de tests auprès d'un nombre limité d'utilisateurs. Google a progressivement introduit cette fonctionnalité depuis novembre dernier, mais elle ne fait officiellement partie des fonctionnalités de l'application que depuis la dernière version d'Android Feature Drop.

Alors que Quick Reply est actuellement déployé dans l'application Gmail sur les smartphones Android, il n'est pas clair si la fonctionnalité sera également disponible sur les tablettes et les appareils pliables. Google n'a fourni aucune précision sur les plans d'expansion potentiels de la nouvelle interface utilisateur, mais on vous tiendra au courant si nous en apprenons davantage.