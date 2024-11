Test Razer Kraken V4 Pro : à vouloir trop en faire, ce casque gamer se prend les pieds dans le tapis

Le Kraken V4 Pro est le nouveau casque haut de gamme gaming de Razer. Avec ce produit, la marque californienne veut proposer le top du top au niveau de l’audio, du confort, mais également de l’expérience utilisateur. Ses arguments ? Être doté de vibrations qui réagissent à ce qui se passe à l’écran ainsi que d’un centre de contrôle avec écran OLED. Le meilleur casque gaming du marché ?

Razer veut offrir le meilleur du meilleur avec son nouveau casque gamer sans fil : le Kraken V4 Pro. Il s’agit d’un produit ultra haut de gamme qui veut non seulement apporter une partie audio de qualité, mais aussi une expérience innovante avec des fonctionnalités originales.

Pour sortir du lot, le Razer V4 Pro propose deux fonctionnalités intéressantes : l’ajout de vibrations, mais aussi la présence d’un boîtier doté d’un écran OLED pour régler ses préférences à la volée. Sur le papier, c’est over the top… mais n’est-ce pas justement un peu trop ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Prix et disponibilité

Pour son casque, Razer ne s’est fixé aucune limite. De fait, le tarif affiché est élevé. Très élevé. Il est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires au prix de 449 euros.

Razer Kraken V4 Pro Poids 397 grammes Réponse en fréquence 20 Hz – 28 kHz Impédance 32 Ω (1 kHz) Sensiblité 98 dB SPL / mW à 1 kHz par simulateur de tête et de torse Diamètre des oreillettes 62 mm x 45 mm ANC Non Connexion Sans fil : 2,4 GHz sans fil via le centre de commande OLED ou Bluetooth 5.3

Par câble : câble USB Type A ou 3,5 mm

Codec Bluetooth : AAC, SBC Fréquence du micro Unidirectionnel

100 Hz – 10 kHz Batterie Jusqu'à 50 heures (haptiques et éclairage éteints, connexion 2,4 GHz)

usqu'à 45 heures (haptiques et éclairage éteints, connexion simultanée 2.4 GHz + BT)

Jusqu'à 13 heures (haptiques et éclairage allumés, connexion 2.4 GHz) Compatibilité PC, Mac (sans fil, par câble)

PlayStation (sans fil, par câble)

Nintendo Switch (sans fil, par câble)

Steam Deck (sans fil, par câble)

Appareils Mobiles (sans fil, par câble)

Android, iOS

Ce tarif paraît totalement indécent pour un casque, même gamer. Ce qui fait montrer le prix, c’est évidemment cet imposant boîtier qui affiche un écran OLED. Fort heureusement, Razer propose également une version sans, simplement nommée Kraken V4, vendue 199 euros. C’est déjà un prix plus cohérent.

Le design ? Du pur Razer

Pour son Kraken V4 Pro, Razer a fait du Razer. Nous avons un produit qui reprend les gimmicks de la marque, notamment cette robe noire en aluminium et plastique ainsi que ces énormes logos rétroéclairés sur chaque écouteur. Un éclairage évidemment personnalisable (il y a neuf zones en tout) via l’application Synapse. Ce qu’on aime particulièrement ? Ce motif en grille très sympathique. Bref, le casque respire le côté g@m3r. C’est bien pour un setup stylisé qui mise sur les RGB, mais un peu moins pour l’utiliser en tant que casque nomade. Petit truc sympathique : un sac de transport en tissu est fourni.

Côté confort, le casque de Razer mise sur des coussinets en mousse recouverts de similicuir pour les écouteurs. A l’usage, c’est très agréable. De plus, ils ont le mérite de pivoter à 90 degrés, ce qui permet de les plaquer contre ses clavicules ou de les poser sur une surface plane quand on ne les a pas sur la tête. Ils adoptent un diamètre de 62 x 45 mm et entourent parfaitement l’oreille. Le repose-tête n’est pas en reste, avec une finition en tissu très appréciable.

Le casque pèse 397 grammes. C’est lourd ! Si on le sent bien sur notre tête, l’équilibrage du poids (qui pèse surtout dans les écouteurs) est bien géré. Même après plusieurs heures d’affilées sur WoW, nous ne sommes pas gênés. A noter que la hauteur de l’arceau est réglable sur huit niveaux afin de s’adapter à toutes les morphologies. C’est bien !

Sur les écouteurs, on trouve évidemment tout un tas de boutons pour gérer le casque. Il y a celui pour l’allumage (cranté), un pour activer le micro, les vibrations, mais aussi une molette de volume. C’est carré, mais leur nombre important nous oblige à tâtonner au début, lorsqu’on cherche telle ou telle fonction. Il est aussi possible de ne pas du tout y toucher et de passer par le boîtier OLED, plus pratique, nous y reviendrons.

Sur les écouteurs, on remarque un micro rétractable, qui une fois logé dans sa niche est presque invisible, ainsi qu’un port USB Type-C pour la charge et la connexion. Le Razer Kraken V4 Pro propose en effet quatre manières de se connecter : en sans-fil, via le 2,4 Ghz ou via Bluetooth 5.3 (voire les deux sur plusieurs terminaux en même temps), ou en filaire, via USB ou prise Jack. Le constructeur fournit tous les câbles nécessaires pour choisir la manière dont vous utiliserez votre Kraken. Vous pouvez même le brancher sur votre console ou téléphone, si ça vous chante. On aime cette flexibilité !

Pas de dongle pour l’usage sans-fil, puisque la connexion passe par le boîtier. Ce boîtier, qui se connecte à votre PC, arbore une énorme molette crantée, un petit bouton ainsi qu’un écran OLED (non tactile). Il permet de gérer son casque en un clin d’œil, que ce soit le volume, l’intensité du retour haptique, l’égaliseur ou même la source de l’audio. Bref, il remplace totalement les boutons présents sur le châssis.

Nous mentirions en disant que ce boîtier ne sert à rien. Il apporte un confort d’utilisation appréciable, en plus d’afficher des animations cools et personnalisables via le logiciel Synapse. Pour donner vie à son setup, c’est très sympa ! On adore mettre un simili Gradius en tant qu’écran de veille, ou même juste un Sneki (la mascotte de Razer) qui se balade. Cependant, ce boîtier imposant est loin d’être indispensable, puisqu’il fait redite avec les boutons du casque. C’est un ajout sympathique qui pourrait faciliter la vie des streamers, rien de plus.

Razer offre un casque confortable et au design réussi avec son Kraken V4 Pro. Sa particularité visuelle ? Les leds RGB intégrées dans les écouteurs, mais surtout cet énorme boîtier avec son écran OLED, qui donne du corps à un setup tout en apportant un grand confort d’utilisation. Le design, c’est bien, et il maintenant temps de se pencher sur la partie technique du Kraken.

A lire aussi – Test Razer Huntsman V3 Pro : le meilleur clavier mécanique du marché

Un son optimal, un micro un peu moins

Depuis quelques années, Razer a musclé son jeu au niveau de l’audio. La marque le prouve encore une fois avec son Kraken V4 Pro. Ne tournons pas autour du pot : la partie son du casque est très réussie. Il dispose de hauts-parleurs en titane de 40 mm et de la certification THX Spatial audio, idéale pour les jeux compétitifs. Dans un FPS, vous savez par exemple exactement où se situent vos adversaires grâce à leur bruit de pas.

Le Kraken V4 Pro offre un son puissant et surtout équilibré, une réussite à ce niveau. Plus encore, il donne vraiment de l’amplitude à l’utilisateur avec un égaliseur complet inclus dans le logiciel Synapse. Pour ceux qui n’ont pas envie de s’embêter, l’application met en avant des profils prédéfinis, très justes, et il est possible de passer de l’un à l’autre soit par le boîtier de commande, soit par un bouton sur le châssis même du casque. Plus encore, chaque jeu peut avoir son propre profil, le Kraken se calant automatiquement au lancement. Certains disposent même d’un profil dédié conçu par THX. Cerise sur le gâteau, un mode équilibrage entre le son du jeu et celui du chat est dispo, afin d’ajuster naturellement les voix par-dessus votre partie. Ceux qui ont le réflexe de baisser le volume de leur jeu à chaque fois qu’ils démarrent un vocal apprécieront. Dernier point un peu dommage, la suppression active de bruit brille par son absence.

Une partie audio maîtrisée, donc, à une exception près : le microphone. Ce dernier apporte un son peu agréable à vos interlocuteurs, un peu voilé, et ce qu’importe le réglage. Certes, l’annulation de bruit fonctionne bien, mais la qualité globale n’est pas au rendez-vous. Ce n’est pas catastrophique, mais pour un casque à ce tarif, nous aurions aimé que tout soit parfait.

Le retour haptique, un gadget inutile

La vraie particularité de ce Kraken V4 Pro, c’est son retour haptique, nommé « Sensa HD » et conçu par une société lilloise. La même que sur le siège Freyja. Sur le papier, la technologie est intéressante : le casque vibre selon ce qui se passe en jeu pour offrir une immersion totale. En pratique… c’est vite pénible.

Les vibrations sur les oreilles sont loin d’être agréables, qui plus est si vous portez des lunettes. Même Sensa réglé au minimum, nous n’avons pas été convaincus. En pleine partie, nous avons été plus sortis du jeu par ces retours haptiques qu’immergés. Certains titres, comme Final Fantasy 16, harmonisent pourtant cet aspect avec ce qui se passe à l’écran (si le jeu n’est pas compatible, les vibrations se font selon le son), mais la tentative est vaine. Le retour haptique sur le casque n’est tout simplement pas convaincant, en plus de parasiter le son. C’est une réelle déception, tant cet aspect pouvait apporter au joueur. Ce n’est pas qu’elle est mal utilisée, c’est tout simplement que c’est une fausse bonne idée. De fait, on aura tôt fait de désactiver totalement ces retours haptiques pour ne plus jamais les réactiver. La grande force du Kraken V4 Pro est en réalité un gadget au mieux inutile, au pire pénible.

Autre déception : l’autonomie. Razer annonce 13 heures en connexion 2,4 Ghz, éclairage et retour haptique activés, mais nous nous situons en réalité plus autour des 10 heures. C’est peu. En désactivant Sensa HD, nous montons entre 20 et 25 heures et en désactivant l’éclairage, on atteint les 40 heures. Mais c’est tout de même dommage d’éteindre les loupiottes sur un produit Razer, surtout sur un setup harmonisé. Une autonomie loin d’être catastrophique, mais tout de même un peu décevante.

Le logiciel Synapse, complet mais confus

Parlons rapidement du logiciel Synapse, indispensable au bon fonctionnement du Kraken V4 Pro. Ici, c’est la version 4.0 qui doit être téléchargée, une itération censée être plus stable, plus fluide et plus complète que la 3.0. S’il y a du mieux, ce n’est pas encore la panacée.

On apprécie le nombre important de réglages mis à notre disposition, mais nous tiquons toujours devant les menus très confus. Plus encore, nous ne comprenons pas le choix de faire plusieurs logiciels séparés qui fragmentent l’expérience. Par exemple, les réglages de base se font via Synapse, mais ceux concernant les RGB par un autre : Chroma. C’est incompréhensible en plus de nous perdre un peu plus.

Enfin, impossible de ne pas évoquer les bugs et plantages pénibles de Synapse 4, qui se lance que quand il a envie, qui se perd toujours entre les réglages locaux et dans le cloud (qui sont souvent les mêmes !) et qui parfois, n’en fait qu’à sa tête pour harmoniser les lumières. Bref, Synapse reste une vraie usine à gaz et l’utilisateur devra faire preuve de patience pour ne pas jeter son PC par la fenêtre. Il y a encore du boulot.

Alors, on achète ?

Le Razer Kraken V4 Pro est un produit gamer extrêmement confortable et doté un son optimal, soit ce qu’on demande à un casque haut de gamme. Alors on achète ? Pas si vite.

Le souci du Kraken, c’est qu’il veut en faire trop. Beaucoup trop. Les retours haptiques ? Un ajout rigolo sur le papier, mais pénible en pratique. Le boîtier de contrôle avec écran OLED ? C’est un confort supplémentaire, c’est indéniable, mais ça ne fait rien de plus que les boutons présents sur le casque. Des ajouts qui peuvent être ignorés, voire désactivés, mais qui font tout de même grimper drastiquement le prix : 449 euros !

Un tarif démentiel pour casque, même gamer. En vérité, cela n’aurait pas été dérangeant si tout était parfait, mais c’est loin d’être le cas. Le Kraken V4 Pro n’est techniquement pas un mauvais produit, surtout du côté de l’audio, mais ses particularités le desservent plus qu’autre chose. Mieux vaut donc se tourner vers la version « non Pro », sans boîtier de commande, plus cohérente et surtout plus abordable. Disons-le franchement, nous ne comprenons pas vraiment l’intérêt de ce Kraken V4 Pro.