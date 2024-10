Google Photos : grâce à cette nouvelle option, accéder à Gemini n’aura jamais été facile

Gemini, l’assistant IA de Google, continue d'évoluer avec des options pratiques qui rendent son utilisation plus fluide. Une nouvelle fonctionnalité permet de réduire le nombre d’étapes nécessaires pour lui poser des questions.

Gemini s’impose progressivement comme un outil essentiel au sein de l’écosystème Android. Il aide les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, qu’il s’agisse de poser des questions, de gérer des informations, ou d’interagir avec différentes applications comme Gmail. En plus des fonctionnalités habituelles, Google a récemment lancé Gemini Live, une version améliorée qui permet de discuter avec l'IA de manière plus naturelle (réservé à l’anglais pour le moment malheureusement).

La dernière mise à jour de Gemini introduit également des améliorations pour simplifier son usage sur Android. Désormais, il est possible de lui envoyer directement des images depuis d'autres applications via l’onglet de partage. Ce changement rend ce processeur bien plus fluide, en évitant aux utilisateurs d'avoir à enregistrer ou télécharger une photo avant de la soumettre à l’IA. Cela permet un gain de temps considérable, surtout pour ceux qui utilisent fréquemment cette fonction dans leurs recherches.

Gemini facilite les interactions avec les images

Avant cette mise à jour, pour poser une question à Gemini concernant une photo, il fallait souvent passer par plusieurs étapes intermédiaires, comme l’enregistrement ou le téléchargement manuel de l’image. Désormais, cette nouvelle option permet d’éliminer ces manipulations inutiles. Qu’il s’agisse d’une image provenant de votre galerie ou d’une autre application compatible avec l’onglet de partage Android, un simple geste suffit pour la transférer à l’IA et obtenir rapidement des réponses. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui jonglent régulièrement entre différentes applications et cherchent à accélérer leurs tâches.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs Android via la dernière mise à jour de Gemini. Elle simplifie l’utilisation de l’assistant, un peu comme lorsqu’on partage une image avec une personne sur des applications comme WhatsApp ou Messenger. Il devient ainsi beaucoup plus facile de passer d'une application à Gemini sans étapes compliquées. Google cherche à rendre son IA incontournable et plus simple à utiliser pour tous, notamment pour ceux qui veulent gagner du temps et faciliter leurs interactions sur smartphone.

