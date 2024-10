L’IA révolutionnaire de Google est disponible pour tous sans frais… mais ce détail va vous frustrer

Google vient d'annoncer que son assistant vocal Gemini Live est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Initialement réservé aux abonnés payants, ce service est enfin accessible à tous, mais une limite persiste pour ceux qui parlent la langue de Molière.

Les assistants vocaux sont devenus des outils essentiels dans nos vies numériques. Que ce soit pour régler un réveil, envoyer un message ou obtenir des informations en temps réel, ils facilitent notre quotidien. Ces dernières années, de nombreuses avancées ont permis d'améliorer leur compréhension et leur réactivité grâce à l’intelligence artificielle. Google, qui cherche a rester à la pointe de l'innovation, a récemment lancé Gemini Live, un assistant encore plus puissant qui repousse les limites de l’interaction vocale.

Google avait dévoilé Gemini Live il y a quelques semaines, lors de la présentation des Pixel 9. Ce service est une version avancée de l'assistant vocal, conçu pour offrir des échanges plus fluides et plus rapides. Au départ, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés de la formule Gemini Advanced. Désormais, la société a décidé de le rendre accessible gratuitement à tous les utilisateurs via l'application Gemini pour permettre à chacun d’utiliser son assistant sans frais.

Google lance Gemini Live mais limite encore son accès à l'anglais

Gemini Live se démarque des autres assistants vocaux par sa capacité à comprendre les conversations avec plus de naturel. Il peut gérer les pauses, les interruptions et même mémoriser le contexte des échanges. Cependant, ce déploiement reste pour l'instant limité à la langue anglaise. Les utilisateurs francophones, ainsi que ceux d'autres pays, devront encore patienter avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité dans leur langue maternelle. Même si aucune date précise n'a été donnée, on espère qu’elle sera disponible pour nous dans les semaines à venir.

Pour l’instant, Gemini Live reste une version gratuite qui permet déjà de tester les capacités vocales améliorées de l’assistant. À l'avenir, Google pourrait ajouter des intégrations supplémentaires, comme Gmail, YouTube Music ou même Spotify, afin de rendre cet outil encore plus complet. Il ne reste plus qu'à espérer que cette fonctionnalité sera bientôt disponible en français et sur un plus large éventail de services pour profiter pleinement de toutes ses capacités.