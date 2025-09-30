Windows 11 pourra bientôt passer automatiquement du mode sombre au mode clair, votre PC se réveille avec vous

Quoi de mieux qu'une bonne grosse fenêtre très blanche en grand écran pour se réveiller le matin ? C'est peut-être pour cette raison que vous préférez le mode clair de vos applications au mode sombre. Mais vous aimez peut-être aussi un peu plus de douceur quand la nuit arrive. Bonne nouvelle : Windows 11 va bientôt offrir un moyen de passer de l'un à l'autre automatiquement.

Au fil des années, le mode sombre s'est imposé comme le mode par défaut chez de nombreux utilisateurs, qui attendent avec impatience que les dernières applications n'en proposant pas encore finissent par craquer. Windows ne s'y est pas trompé et dispose lui-même d'un mode sombre, qu'il lui arrive de mettre à jour. Mais qu'en est-il de ceux qui apprécient autant l'un que l'autre ? Peut-être aimez-vous le mode clair en journée pour rester concentré, et le mode sombre le soir pour vous détendre.

Si tel est votre cas, vous êtes probablement obligé de vous rendre a minima deux fois par jour dans les paramètres de Windows 11 pour passer manuellement du mode clair au mode sombre, et vice versa. Une opération qui ne prend certes que quelques secondes mais dont on se passerait volontiers. Ça tombe bien : Microsoft travaille sur une solution, et celle-ci ne devrait pas tarder à être disponible pour tous les utilisateurs.

Ce petit outil va gérer automatiquement les modes sombre et clair de Windows 11

La nouvelle nous vient de Niels Laute, ingénieur chez Microsoft en charge notamment de Powertoys, ce petit outil dont on vous parle régulièrement et qui ajoute de nombreuses fonctionnalités fort pratiques à Windows. Celui-ci a teasé l'arrivée de Light Switch, une nouvelle fonctionnalité donc qui permet de configurer un planning pour le thème de Windows. Autrement dit, il est possible de paramétrer les heures de la journée durant lesquels l'OS est en mode clair, et vice versa pour le mode sombre.

Celui-ci se chargera alors lui-même de passer de l'un à l'autre, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. Petit détail qui fait toute la différence : il est également possible d'indiquer sa géolocalisation pour que Powertoys suggère lui-même des horaires, basés sur le lever et le coucher du soleil. Il sera bien sûr possible de modifier à votre guise les propositions qu'il vous fait.

