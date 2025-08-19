Gemini pourrait bientôt vous aider sans interrompre ce que vous faites sur votre smartphone

Gemini pourrait bientôt devenir beaucoup plus simple à utiliser. Une nouvelle interface rendrait son aide disponible sans interrompre vos autres applis.

Les assistants vocaux sont devenus des outils incontournables sur smartphone, mais leur évolution stagne depuis des années. Google veut changer la donne avec Gemini, son nouvel outil d’intelligence artificielle qui doit remplacer Google Assistant d’ici la fin de l’année. Plus puissant et capable de tenir des conversations, il intègre aussi Gemini Live, une fonction pensée pour répondre en temps réel et de manière plus naturelle.

Selon une analyse du code de l’application Google par Android Authority, Gemini Live pourrait bientôt adopter une interface flottante. Concrètement, il ne recouvrirait plus tout l’écran, mais seulement une partie, laissant l’application ouverte en arrière-plan. L’utilisateur pourrait donc interagir avec l’IA tout en gardant un œil sur l’appli qu’il utilisait, une approche bien plus pratique que l’actuel affichage en plein écran.

Contrairement à un simple retour en arrière, cette nouveauté éviterait de perdre du temps et permettrait de garder le fil plus facilement. Cela permettrait par exemple de poser une question à Gemini tout en continuant à naviguer sur le web ou à chatter avec un ami.

Gemini Live pourrait s’utiliser sans quitter l’application ouverte sur votre téléphone

L’interface testée permet d’afficher des cartes d’information liées à d’autres applis Google, comme Maps, Keep ou encore l’agenda. On peut par exemple rechercher un lieu sans fermer l’application en cours, ou consulter une note tout en continuant une discussion. Comme nous l’avions déjà rapporté, Gemini Live sait interagir directement avec ces applications pour fournir des réponses personnalisées, une intégration qui change doucement la manière d’utiliser un smartphone Android.

Aujourd’hui, fermer Gemini Live oblige à revenir plusieurs fois en arrière pour retrouver l’application utilisée, voire à revenir à l’écran d’accueil. La nouvelle interface flottante simplifierait ce processus en rendant le chatbot redimensionnable à volonté. Pour l’instant, il ne s’agit encore que de tests repérés dans l’application Google, et il est possible que la fonction n’arrive pas tout de suite sur les téléphones. Mais à mesure que l’IA gagne en importance, il paraît logique que Google cherche à l’intégrer de façon plus simple et intuitive dans Android.