Android Auto pourrait vous préparer une surprise digne d’Iron Man

Google pourrait intégrer son assistant intelligent Gemini à Android Auto qui va transformer votre voiture en un véritable Jarvis d'Iron Man. Cette nouveauté va ravir ceux qui sont en quête de conduite connectée et assistée.

Depuis quelque temps, Android Auto s'enrichit de nouvelles fonctionnalités propulsées par l'intelligence artificielle, notamment grâce à un partenariat avec Samsung. Ce dernier a permis l'introduction de fonctionnalités exclusives pour la gamme Galaxy S24, comme les suggestions d'itinéraires et les commandes vocales simplifiées. Cependant, ces innovations, bien que pratiques, restent limitées à des tâches spécifiques et ne profitent pas pleinement du potentiel de l'IA. Elles se concentrent principalement sur l'amélioration de la sécurité et la réduction des manipulations manuelles, sans offrir une véritable interaction intelligente et fluide.

Google pourrait enfin combler cette lacune en y introduisant son assistant IA Gemini. Déjà présent dans de nombreux services Google comme Gmail et la suite bureautique, où il se manifeste à travers un nouveau panneau latéral, cette intelligence artificielle est en passe de devenir un élément central de la société. Des indices repérés dans le code de la dernière version de l'application Android Auto suggèrent que cette puissante IA pourrait bientôt être accessible directement depuis le tableau de bord de votre voiture. Elle offrirait alors des réponses intelligentes et personnalisées en temps réel.

Gemini va transformer Android Auto en un véritable assistant personnel intelligent

L'intégration de Gemini dans Android Auto permettrait aux conducteurs d'accéder à des réponses intelligentes et personnalisées sans quitter la route des yeux. Imaginez pouvoir demander à Gemini la durée restante avant votre destination ou localiser la prochaine station-service, le tout avec une précision optimisée par l'intelligence artificielle. En plus des fonctionnalités déjà présentes, cette nouvelle IA pourrait utiliser Google Maps pour fournir des itinéraires encore plus précis et des mises à jour en temps réel des conditions de circulation.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de Gemini, les utilisateurs devront cependant s'abonner au plan Google One AI Premium. Déjà disponible pour d'autres services Google, il permettrait de débloquer des fonctionnalités avancées comme Gemini Live, la version de l'assistant qui permet d'interagir avec l'IA en temps réel par la voix. Concrètement, cela signifie que les commandes vocales pourront être plus naturelles, les réponses encore plus pertinentes, et une meilleure intégration avec les autres services de la société. Cette mise à jour pourrait ainsi transformer Android Auto en un véritable Jarvis, toujours prêt à assister les conducteurs dans leurs missions.

