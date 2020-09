GeForce RTX 3090 : cette première photo montre la place XXL qu’elle prend dans un PC

La Nvidia GeForce RTX 3090 est très certainement la plus grosse carte graphique grand public jamais mise sur le marché. Une photo de la carte installée dans une tour PC ATX standard montre à quel point la carte la plus puissante du lineup prend de la place. Inutile de le préciser : il faudra vous assurer que votre boîtier et carte-mère sont aux bonnes dimensions !

De nouvelles photos de la Nvidia GeForce RTX 3090 sont apparues sur le forum spécialisé Chip Hell (en mandarin) après de premières images qui laissaient déjà penser que les nouvelles cartes seraient particulièrement grosses cette année. Pourtant, rien de tel qu’une bonne photo in situ, carte installée dans une tour ATX standard, pour se rendre compte de l’énormité du périphérique.

On voit bien sur les images que la tour est à peine suffisante pour loger la carte, qui entre au passage d’un peu plus d’un centimètre dans la baie des disques durs. Dans cet exemple on peut également voir que la RTX 3090 obstrue les 2/3 de l’espace au-dessus de l’alimentation ATX dont le ventilateur dégage de la chaleur. La gestion de la chaleur risque vraiment d’être un gros problème dans les petits boîtiers avec ce composant.

Pour vous donner une encore meilleure idée du monstre, le voici à côté d’une 2080 Ti, déjà considérée comme une grosse carte graphique :

La carte Nvidia GeForce RTX 3090 mesure 31,3 cm de long pour 13,8 cm de haut – et occupe trois slots en largeur. Elle nécessite au passage un connecteur unique 12 pin – il vous faudra un adaptateur si vous ne disposez que de connecteurs 8 pin sur votre alimentation. Elle est également très lourde, bien que ce problème est compensé par la solidité des ports PCIe sur les cartes mères les plus récentes.

De fait, Nvidia n’avait jamais lancé de carte graphique aussi imposante, à l’exception peut être de la Titan Z qui occupait elle aussi 3 slots. Néanmoins à la différence de cette dernière qui disposait de deux GPU, la RTX 3090 n’en possède qu’un.