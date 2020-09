GeForce RTX 3080 : les premiers benchmarks montrent un gain de 30% face à la RTX 2080 Ti dans les jeux vidéo

La Nvidia GeForce RTX 3080 est déjà analysée sous toutes les coutures par de nombreuses rédactions. Le site chinois TecLab vient de publier les résultats de ses premiers tests, réalisés sur plusieurs jeux. Ils attestent d’une augmentation de 30% à 50% des performances par rapport à une RTX 2080 Ti et une RTX 2080 Super.

Les Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 ont été dévoilés officiellement par le constructeur il y a quelques jours. Malgré un embargo toujours en vigueur, les premiers benchmarks des nouvelles cartes basées sur l’architecture Ampere commencent à apparaître sur la toile.

Après le benchmark de la RTX 3080 publié par Digital Foundry, c’est au tour du site chinois TecLab de diffuser les résultats de ses premiers benchmarks consacrés aux RTX 3080 et 3070. Ces tests nous donnent un aperçu des performances attendues sur des titres récents, comme Doom Eternal, Far Cry 5 ou encore Red Dead Redemption 2.

Pour effectuer ces benchmarks, TecLab a greffé la RTX 3080 a un set-up composé d’un processeur Intel Core i9-10900K cadencé à 5 Ghz, accompagné de 32 Go de RAM DDR4-3200. Quant à la carte mère, il s’agit d’une Asus ROG Maximus XII Apex. Après s’être essayé à plusieurs titres, on constate effectivement un gain significatif du nombre d’images par seconde par rapport à une RTX 2080 Super :

Borderlands 3 : +62%

Assassin’s Creed Odyssey : +56%

Forza Horizon 4 : + 48 %

Far Cry 5 : + 62 %

Face à une RTX 2080 Ti, l’écart des performances est moins impressionnant, mais reste tout de même à hauteur de 30% sur des jeux récents et gourmands comme Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 ou encore Borderlands 3. TecLab a également noté une amélioration des performances à hauteur de 70% sur les jeux compatibles DLSS comme Death Stranding, le dernier jeu d’Hideo Kojima. Quelques résultats concernant la RTX 3070 ont également fuité. La carte la plus accessible de la gamme fait jeu égal avec la RTX 2080 Ti sur Doom Eternal ou Red Dead Redemption.

Concernant les tests synthétiques, ils ont été réalisés sur 3DMark FireStrike, Time Spy et Port Royal. Sur le premier, on remarque que la GeForce RTX 3080 est environ 25% plus rapide que la RTX 2080 Ti, et 45% plus rapide que la RTX 2080 Super. Fait plutôt étonnant, la carte affiche des performances encore plus élevées sur le préréglage Ultra (4K), avec une augmentation des performances de 36% par rapport à la RTX 2080 Ti.

Source : WCCFtech