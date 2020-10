GeForce RTX 3070 : découvrez ses caractéristiques techniques officielles et les premiers benchmarks

Le site Videocardz dévoile un document Nvidia officiel qui donne toutes les caractéristiques techniques de la carte GeForce RTX 3070, en plus de comparer ses performances dans un benchmark avec plusieurs jeux.

Voici enfin des données officielles sur la GeForce RTX 3070. Visiblement nos confrères de Videocardz n'ont pas hésité à dévoiler un document Nvidia qui était pourtant sous embargo jusqu’au mardi 27 octobre 2020.

Le genre d'infos que les blogs reçoivent parfois en amont de la sortie de certains produits sans avoir le droit d'en parler immédiatement… La première grosse info, ce sont les caractéristiques techniques complètes de la carte telles que confirmées par Nvidia :

GeForce RTX 3070 (Founders Edition) GeForce RTX 2070 (Founders Edition) SM 46 36 Coeurs CUDA 5888 2304 Tensor Cores 184 (3e Génération) 288 (2e Génération) RT Cores

46 (2e Génération) 36 (1ère Génération) ROPs 96 64 Unités de texture 184 144 Fréquence Boost GPU 1725 MHz 1710 MHz Fréquence mémoire 7000 MHz 7000 MHz Mémoire vidéo totale 8192 Mo GDDR6 8192 Mo GDDR6 Interface mémoire

256-bit 256-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s TDP 220 W 185 W

Une pluie d'infos officielles sur la RTX 3070 viennent de tomber

On peut ainsi apprécier les améliorations à tous les étages sur cette carte vendue à sa sortie deux fois moins cher que la 2080 Ti. Il y a notamment plus de deux fois plus de coeurs CUDA, des nouvelles générations de coeurs Tensor et RT, et nettement plus d'unités de texture et de ROPs.

A en croire Videocardz, grâce à la seconde génération de l'architecture RTX, la carte délivre quelques 20.3 TFLOPS de performances pour ses seuls shaders, 39.7 TFLOPS pour ses seuls coeurs RT, et le chiffre ahurissant de 162.6 TFLOPS pour ses coeurs Tensor.

Cela rend les graphismes nettement plus réalistes, avec du Ray Tracing, le DLSS, des définitions très élevés, une latence ultra-basse, le nouvel algorithme de streaming dopé à l'IA – tout en proposant aussi cette puissance comme accélération matérielle dans de nombreux programmes.

Le site approfondit largement chacune de ses caractéristiques techniques, en particulier la nouvelle solution de refroidissement qui lui permet de dissiper son TDP de 200 W tout en restant silencieuse, et les améliorations tout azimuth de ses multiprocesseurs de streaming, Shaders, Coeurs RT et Tensor.

Lire également : GeForce RTX 3070 – Nvidia repousse sa sortie au 29 octobre pour mieux satisfaire la demande

Le site publie au passage un benchmarks officiel de la carte qui compare ses performances à celles de la 2070 et 2080Ti. On note que dans tous les cas ou presque la nouvelle carte délivre des performances identiques ou supérieures à celle de la RTX 2080 Ti. En moyenne, la carte délivre des performances 1,6x plus élevées que la RTX 2070.

Source : Videocardz