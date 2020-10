Nvidia RTX 3090 : ce monstrueux PC est équipé de 4 GPU !

Un PC avec 4 Nvidia RTX 3090, est-ce vraiment viable ? Pour le découvrir, le constructeur Puget Systems a assemblé un étonnant ordinateur alimenté par 4 unités de la carte graphique. Evidemment, la puissance est au rendez-vous. Mais, sans surprise, le PC consomme énormément d'électricité et génère beaucoup de bruit.

La RTX 3090 de Nvidia est l'un des GPU les plus puissants du marché. C'est d'ailleurs la carte graphique la plus véloce de la gamme des GeForce RTX 3000. La preuve : une joueuse est parvenue à installer le jeu Crysis 3 sur le framebuffer de la carte graphique. Malheureusement, la carte est en rupture de stock.

Gravée en 7nm, elle offre 36 TFLPOPS pour les Shader Cores, 69 TFLOPS pour les RT Cores et 385 TFLOPS pour les Tensor Cores. Pour aller encore plus loin, Puget Systems, une entreprise spécialisée dans la configuration d'ordinateurs personnalisés, a mis au point un ordinateur abritant un total de 4 RTX 3090. Pour son étonnant projet, la firme américaine s'est appuyée sur des GPU custom proposés par Gigabyte, les GeForce RTX 3090 TURBO 24G.

Outre les 4 cartes graphiques, le PC est équipé d'un CPU Intel Xeon W-2255 10 Core, d'un système de refroidissement Noctua NH-U12DX i4, d'une carte mère Asus WS C422 SAGE/10G, d'un disque dur Samsung 970 Pro 512GB et de 128 Go de RAM. “Afin de découvrir si une configuration comprenant 4 RTX 3090 est intéressante pour nos clients, nous voulions tester un certain nombre de configurations pour examiner les performances, les températures et la consommation électrique” explique Puget Systems dans le compte rendu détaillé de son expérience.

Sur le même sujet : Nvidia GeForce RTX 3080 et 3090 – des prix en euros font surface, attention ça pique !

Résultat : un ordinateur gourmand et trop bruyant

Cette monstrueuse configuration consomme évidement une importante quantité d'électricité. L'assemblage des quatre cartes graphiques consomme seul jusqu'à 1 400 W. Pour que l'installation tienne le coup, les monteurs de Puget Systems ont utilisé un bloc d'alimentation EVGA SuperNOVA 1600W P2 et limité la consommation électrique de chaque carte à 300W. Malgré tout, la consommation maximale était limite, avance le constructeur. “Nous avons techniquement réussi avec quatre RTX 3090 sur une seule alimentation de 1600W mais ce n'est certainement pas quelque chose que nous recommandons” tempère le rapport.

Une fois la monstrueuse machine sur pied, Puget Systems s'est intéressé aux performances affichées par le PC et son incroyable hardware. Plusieurs logiciels de benchmarking ont analysé les performances de la bête, dont DaVinci Resolve, RedShift ou OctaneBench. Dans la plupart des benchmarks, l'intégration de chaque GPU s'accompagne d'une hausse de 100 % des performances, à l'exception notable des scores enregistrés sur DaVinci Resolve. Dans ce benchmark, l'ajout de la quatrième carte n'améliore pas les performances. Puget Systems attribue ces résultats au choix du CPU.

Ensuite, Puget Systems s'est intéressé à la hausse des températures provoquée par la présence des 4 RTX 3090. Malgré le système de refroidissement mis en place par les monteurs, la température grimpe rapidement en flèche et “atteint un pic à 88% de la vitesse maximale du ventilateur”. In fine, le système parvient à empêcher la température d'atteindre des sommets. Par contre, les bruits des ventilateurs deviennent rapidement assourdissants, comme le montre la vidéo ci-dessous.

“Nous n'allons probablement pas proposer ce type de configuration au grand public en raison des problèmes de consommation électrique” conclut Puget Systems. Pour fonctionner correctement, cette installation nécessite un disjoncteur de 20 ampères…alors que la plupart des prises de courant aux Etats-Unis ne dépassent pas les 15 ampères. En Europe, on tourne plutôt autour des 16 ampères. Dans ce contexte, le constructeur américain se concentrera plutôt sur les configuration avec seulement 3 cartes RTX 3090. C'est déjà pas mal.

Source : Puget Systems