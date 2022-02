GeForce RTX 3050 : Nvidia veut simplifier sa fabrication pour arrêter la flambée des prix

Lassée de voir la GeForce RTX 3050, sa carte graphique d'entrée de gamme, vendue à des prix astronomiques, Nvidia cherche un moyen de simplifier sa fabrication. Le but, pouvoir satisfaire la demande et faire baisser les tarifs pratiqués par les revendeurs.

Comme vous le savez peut-être, Nvidia a récemment lancé la GeForce RTX 3050, la nouvelle venue dans sa dernière gamme de GPU. Affiché à un prix conseillé de 279 €, le constructeur souhaite proposer une alternative accessible pour les petits budgets. Offrant des performances correctes en Full HD, compatible DLSS et Ray Tracing, la GeForce RTX 3050 s'impose comme la solution idéale pour les joueurs qui souhaitent pouvoir faire tourner convenablement les jeux les plus récents sans se ruiner. De plus, ses performances restent supérieures à celles offerts par la AMD RX 6500 XT, puisqu'elle est 24% plus puissante que sa concurrente.

Malheureusement, la pénurie mondiale de composants sévit toujours. Et comme pour chaque modèle de GPU lancé depuis, Nvidia a bien du mal à satisfaire la demande. Résultat, les quelques modèles de GeForce RTX 3050 proposés sur la toile se retrouvent à des prix très éloignés de celui conseillé par le constructeur. Il n'est pas rare de trouver des RTX 3050 à quasiment 600 €…

Simplifier la fabrication pour faire baisser les prix

Lassée de cette situation, Nvidia veut trouver un moyen de remédier au problème. La solution pourrait se trouver dans la simplification du processus de fabrication, comme l'explique l'insider Igor's Lab. En effet, la RTX 3050 utilise actuellement une puce graphique GA106, que l'on retrouve également dans les versions mobiles des GeForce RTX 3050 et 3060.

Seulement, Nvidia réfléchirait actuellement à développer une variante équipée avec une puce graphique GA107. Il faut dire que cette option est bénéfique pour le constructeur comme pour le consommateur : la GA1047 intègre également les 2560 CUDA cores, les 80 Texture Units, les 32 ROPs et les 20 RT Cores du modèle équipé d'une GA106.

Mieux encore, les deux puces sont “pin compatibles”, c'est-à-dire que les constructeurs tiers n'auront pas besoin de procéder à des changements de design majeurs de leurs modèles custom. La seule différence se trouvera au niveau du TDP : 130W avec une puce GA106, 115W avec une puce GA107. De fait, les GeForce RTX 3050 équipés d'une puce GA107 devraient être plus performantes en mode Economie d'énergie, soit en sous-voltage. On ne sait pas encore quand Nvidia compte apporter ces modifications à la chaîne de production. Il faut toutefois espérer qu'elles soient effectives rapidement pour espérer une baisse significative des prix de la GeForce RTX 3050.

Source : Videocardz