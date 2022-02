RTX 3090 Ti : voici les prix des GPU custom, ils coûtent un bras !

Alors que la sortie de la RTX 3090 Ti est toujours repoussée à une date inconnue, faute à la pénurie de composants, certains modèles custom ont été listés sur la toile. Et autant dire que les prix pratiqués dépassent l'entendement.

Comme vous le savez peut-être, la RTX 3090 Ti, soit la carte graphique la plus puissante jamais proposée par Nvidia, n'est pas prête d'arriver dans nos boutiques. En effet, Nvidia a repoussé la sortie de son GPU à une date inconnue, sa production rencontrant de sérieuses difficultés en raison de la pénurie mondiale de composants.

Malgré tout, certains modèles custom, soit les variantes proposées par d'autres constructeurs comme Asus ROG, TUF ou MSI, viennent de faire leur apparition sur la toile. C'est en tout ce rapporte l'insider Momomo_US sur Twitter. En effet, il semble que la marque PALIT a commis une petite boulette en publiant les premiers détails sur ses prochains modèles de RTX 3090 Ti.

La société a notamment listé les modèles RTX 3090 Ti GameRock et GameRock OC sur son site web turc. Si ces informations ont rapidement été supprimées, des internautes comme Momomo_US les ont immortalisé, comme le rapportent nos confrères du site Videocardz.

Les prix des modèles custom de la RTX 3090 Ti font froid dans le dos

Ainsi et selon les données partagées par le leaker, le modèle RTX 3090 Ti GameRock OC est doté d'un Boost Clock de 1809 mHz, sont environ 30 mHz de plus que la Founder's Edition de Nvidia. Cette variante devrait également profité d'un TDP de 460W, soit 10W de plus que les spécifications de référence. On note par ailleurs 24 Go de mémoire GDDR6X, un but 384-bit, un port HDMI 2.1 et un Display Port. Et le prix me demandez-vous ? 5000 dollars, soit 4300 € !

Par ailleurs, l'insider a réussi à mettre la main sur un autre listing européen des modèles customs de la RTX 3090 Ti d'Asus ROG et Asus TUF. Une fois encore, la note est s'annonce salée !

Asus ROG Strix RTX 3090 Ti est affichée à 4557,40 €

Asus TUF RTX 3090 Ti OC à 4413,85 €

Asus TUF RTX3090Ti à 4332,11 €

Pour rappel, les prix de certains modèles customs de la RTX 3090 Ti ont déjà fuité sur la toile vers la mi-janvier 2022. Les prix défiaient encore une fois l'entendement, avec des tarifs à plus de 3000 €.