GeForce Now prend désormais en charge les jeux en 1440p et 120 FPS sur Chrome et Edge

Nvidia met à jour son service de streaming de jeux GeForce Now pour prendre en charge une définition de 1440p à 120fps dans un navigateur Chrome ou Edge, une fonctionnalité réclamée par les joueurs depuis maintenant de nombreux mois.

Nvidia a publié aujourd'hui une importante mise à jour de son service de streaming de cloud gaming GeForce Now. En effet, la société a activé le streaming haute qualité en définition 1440p (QHD) à 120 fps sur deux navigateurs, Google Chrome et Edge. Sur Windows et Mac, vous pouvez également télécharger l'application GeForce Now dédiée pour bénéficier de ces fonctionnalités.

Pour l'instant, ce nouveau paramètre de performance est disponible exclusivement par le biais de la formule avec une RTX 3080 de GeForce Now, à 19,99 euros par mois. Les membres qui choisissent l’abonnement le plus cher bénéficient également de la prise en charge du ray tracing et d'une autonomie de jeu pouvant atteindre huit heures. Le niveau prioritaire, plus abordable, à 9,99 euros par mois, continuera à offrir un maximum de 1080p et 60 images par seconde pour le moment.

Comment bénéficier d’une meilleure qualité d’image sur GeForce Now ?

Pour activer la 1440p à 120 FPS, il vous faudra évidemment un écran compatible avec ces deux paramètres. Il vous suffit ensuite d'ouvrir le menu Paramètres dans le volet de gauche. Localisez ensuite la section Streaming Quality. Cochez la case Personnaliser pour ouvrir les options permettant de choisir votre définition et votre fréquence d'images. Vous aurez également besoin d'une bonne connexion, car vous pouvez vous attendre à utiliser jusqu'à 19 Go par heure avec ces paramètres.

Nvidia a donc pris de l’avance sur ses concurrents avec ces nouvelles options. Stadia, de son côté, ne permet aux joueurs que de profiter de leurs jeux préférés à 60 fps en 4K, 1440p ou en 1080p.

Nvidia lance cette version web mise à jour en même temps que six nouveaux jeux sur GeForce Now cette semaine. Thymesia, Century : Age of Ashes, Clanfolk, Coromon, Hypercharge : Unboxed, et Phoenix Point font désormais partie des plus de 1 300 titres disponibles sur GeForce Now. Pour rappel, GeForce Now est actuellement disponible sur PC, Mac, iOS, Android, NVIDIA SHIELD et certains appareils de Smart TV.