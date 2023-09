Google met le meilleur outil du clavier GBoard en ligne, personnalisez vos émojis dans votre navigateur

Google met en ligne l’un des outils les plus amusants de l’application GBoard sur Android : les Emoji Kitchen. Petit retour sur ce programme de création d’émojis qui promet d’ajouter du sel dans vos messageries instantanées.

Crédit : GoogleLe service Emoji Kitchen de Google débarque sur le Web. C’est sur X que Jennifer Daniel , la designeuse en chef du projet, a annoncé la mise en ligne de cet outil de création d’émoticônes personnalisées. Emoji Kitchen était auparavant accessible depuis le clavier GBoard sur Android. Le service est désormais accessible en ligne et permet à encore plus d’utilisateurs de mélanger et remixer 234 émojis pour en créer des variations très personnalisées à utiliser un peu partout dans leurs communications ou sur les réseaux.

D’après les concepteurs, la nouvelle version de Emoji Kitchen permet de créer jusqu’à 14 000 combinaisons. Le nombre de combinaisons qu’il est théoriquement possible d’obtenir est supérieur, mais Google l’avoue, tous les émojis ne sont pas compatibles entre eux. Si vous aimez épicer vos messages sur les réseaux sociaux ou dans vos conversations d’émoticônes et autres illustrations amusantes, vous verrez à l’usage que Emoji Kitchen vous offrira de longs moments d’expérimentations.

L’Emoji Kitchen d’Android débarque dans les navigateurs

Smileys et émoticônes, animaux et nature, nourriture et boissons, voyages et lieux, activités et événements, objets, symboles… les émojis utilisables sont divers et variés, mais attention cependant, les résultats proposés par Emoji Kitchen ont toute l’apparence d’émojis, mais il s’agit en fait de vignettes au format PNG.

Pour les mélanger dans Emoji Kitchen directement depuis la page de résultats de Google, il suffit donc de :