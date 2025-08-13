Le clavier Gboard a un nouveau raccourci bien pratique pour remplir les mots de passe

Google poursuit le développement de son application Gboard, son clavier virtuel disponible sur Android, en y intégrant une nouvelle fonctionnalité : un raccourci de remplissage automatique pour vos mots de passe et informations de paiement.

L’introduction de cette nouveauté s’inscrit dans une série d'améliorations de Gboard plus ou moins récentes visant à faciliter la saisie rapide sur mobile : fonction de correction automatique pour corriger des phrases entières en un clic, meilleure adaptation aux grands écrans, ou encore une fonction d’annulation, capable de restaurer jusqu’à trois paragraphes.

Et quoi de plus rapide et fiable pour saisir ses informations de paiement et ses mots de passe qu’un raccourci de remplissage automatique ?

Lire aussi – Voici Google Search Live, un mode vocal qui va vous faciliter la recherche sans votre clavier

Gboard remplit vos mots de passe et identifiants plus rapidement et facilement

Gboard s’enrichit d’un raccourci Remplissage automatique avec Google. Selon nos confrères d’Android Authority, ce n’est pas une surprise, puisque la firme de Mountain View avait évoqué cet ajout la semaine dernière, dans les notes de publications des services Google Play. Si certains utilisateurs ont constaté cette nouvelle option dans la dernière version stable du clavier virtuel, d’autres signalent qu’elle n’est disponible que dans sa version bêta.

Pour utiliser ce nouveau raccourci :

Activez-le (via un bouton) dans les paramètres de Gboard.

Il apparaît dans la grille des raccourcis via une icône carrée avec une astérisque et un crayon en coin. Vous pourrez la déplacer vers la barre des suggestions.

Appuyez sur le raccourci Remplissage automatique.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, deux options s’offrent à vous. La première est le remplissage automatique de vos Mots de passe : s’affichent alors les identifiants enregistrés pour l’application que vous êtes en train d’utiliser. La seconde est Modes de paiement : ici, ce sont les cartes enregistrées qui s’affichent. Avant de pouvoir utiliser votre carte, vous devrez en saisir le code de sécurité.

Cette nouveauté rend probablement le remplissage des mots de passe et des identifiants de paiement beaucoup plus rapide et pratique que les suggestions de Gboard. En effet, le clavier virtuel échoue parfois à charger ces informations, vous obligeant à ouvrir le gestionnaire de mots de passe et à les copier/coller.