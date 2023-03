Gardez votre intérieur propre sans effort avec les aspirateurs robots Midea

Avec ses Midea S8+ et Midea M7 Pro, la marque propose des aspirateurs robots avec fonction de lavage à la serpillière qui soient à la fois intelligents et autonomes pour simplifier votre quotidien.

De plus en plus populaires au sein des foyers, les aspirateurs robots permettent de nettoyer les sols des appartements et des maisons de manière efficace lorsque les occupants sont absents. Ceux-ci n’ont donc plus à se préoccuper de cette corvée de ménage qui épuise du temps et de l’énergie, et peuvent gérer leur aspirateur robot n’importe quand et depuis n’importe où grâce à leur smartphone. Le spécialiste des appareils électroménagers Midea devient un acteur important de ce marché en proposant des produits au rapport qualité-prix très intéressant. Parmi leurs modèles phares, nous retrouvons les Midea S8+ et Midea M7 Pro.

Midea S8+ : l’aspirateur robot 4-en-1

Le Midea S8+ est bien plus qu’un simple aspirateur robot. Muni d’une station de collecte automatique de la poussière, il se vide lui-même des débris et de la saleté qu’il a ramassés lors de l’aspiration des sols en les transférant dans un bac à poussière de 2,5 litres prévu à cet effet. Ce bac dispose d’une capacité suffisante pour collecter la poussière et les poils d'animaux jusqu'à 30 jours, rendant la station véritablement autonome : vous n’avez pas besoin de vous en occuper après chaque usage, un entretien mensuel est suffisant.

Par ailleurs, l’appareil ne se contente pas d’aspirer les saletés, mais nettoie aussi le sol en profondeur grâce à sa fonction serpillière. La vadrouille humide à vibrations haute fréquence permet d’éliminer les taches tenaces les plus incrustées et la distribution d'eau est paramétrable depuis l’application pour la régler selon les besoins. Le déversement d'eau s’effectue de manière uniforme afin de protéger le sol, alors que le réservoir d’eau d’une capacité supérieure à 200 ml permet de laver une surface jusqu’à 180 m².

En ce qui concerne la puissance d’aspiration elle-même, le Midea S8+ compte sur un moteur Nidec BLDC dégageant une pression jusqu’à 4000 Pa, de quoi se débarrasser avec efficacité des débris, de la poussière et des poils d’animaux. Grâce à sa brosse à rouleau en forme de V, le robot aspirateur est en mesure d’aspirer dans les zones les plus inaccessibles du logement, même dans les coins morts. Le Midea S8+ se montre également très performant pour le nettoyage des tapis, que bien des concurrents ne réussissent pas à aspirer efficacement.

L’aspirateur robot est équipé d’une batterie de 5200 mAh, qui lui assure un fonctionnement en continu pouvant atteindre jusqu’à 2h30. Une telle période devrait être suffisante pour assurer le nettoyage de votre domicile, mais si vous disposez d’une très grande surface, le Midea S8+ retournera automatiquement à sa station pour se charger, puis reprendra son programme là où il s’était arrêté, sachant quelles zones ont déjà été nettoyées et celles qu’il reste à prendre en charge.

D’ailleurs, les fonctionnalités intelligentes de l’aspirateur robot contribuent à en faire un appareil aussi efficient. Il jouit d’un système de navigation laser LDS de haute précision avec détection 3D et création en temps réel de la cartographie précise du domicile, avec possibilité d’enregistrer plusieurs cartes à plusieurs étages. Grâce à ces informations, le Midea S8+ va se montrer capable de générer les circuits de nettoyage les plus optimaux en fonction de la topographie du terrain et de l’environnement.

Les déplacements sont facilités par l’évitement intelligent des obstacles, permis par la présence d’une trentaine de capteurs, d'un système gyroscopique intégré et d'un capteur de détection de mouvement. Ces technologies permettent d’éviter les collisions, de mieux gérer le contournement des tables et des chaises, de ne pas tomber dans des escaliers ou encore d’accéder à des zones étroites.

Le Midea S8+ est compatible avec les commandes vocales et le contrôle par les assistants Amazon Alexa et Google Home.

Midea M7 Pro : le robot aspirateur et serpillière à petit prix

Le Midea M7 Pro reprend bon nombre des fonctionnalités du Midea S8+, mais sans le bac à poussière. En contrepartie, il est vendu moins cher que le Midea S8+. Si cela ne vous dérange pas de vider la réserve de l’aspirateur robot fréquemment, vous pouvez ainsi économiser une belle somme en investissant plutôt dans le Midea M7 Pro.

Ce modèle aspire et filtre les saletés, la poussière, les poils d’animaux, et même les allergènes invisibles à vos yeux pour rendre votre domicile plus propre à vos yeux, mais aussi plus respirable. Sa brosse à double-face et en forme de V améliore les performances de nettoyage, notamment sur les sols durs et les tapis, ainsi que dans les recoins, alors que la puissance d’aspiration de 4000 Pa assure que le sol soit correctement débarrassé de tout type de débris.

La serpillière vibre à une fréquence de 500 fois par minute pour éliminer les taches d'huile, de sauce, et toutes les souillures tenaces et collantes. Son réservoir d’eau peut être mis à contribution selon trois niveaux (nettoyage quotidien, nettoyage des sols sales ou nettoyage en profondeur), sans inquiétude quant à de potentiels dommages de votre sol.

Les capteurs du Midea M7 Pro lui évitent les chutes ainsi que les collisions, et lui permettent de détecter et de grimper sur un tapis. Dès qu’il arrive sur une telle surface, la puissance d’aspiration augmente pour nettoyer efficacement le tapis, puis revient automatiquement à la normale dès que le robot aspirateur revient sur une surface plus simple à nettoyer. Comme le Midea S8+, il mise sur une navigation laser LDS et sur ses capacités de cartographie pour se déplacer le plus efficacement possible.

L’appareil est silencieux, si bien que vous pouvez rester à la maison le temps qu’il fasse son travail, même s’il est bien sûr conçu pour être lancé lorsque vous êtes absent du domicile. Grâce à sa batterie de 5200 mAh, l’aspirateur robot peut fonctionner pendant 150 minutes. Il retourne à sa station de charge automatiquement dès qu’il en a besoin et reprend sa tâche où il l’avait laissé dès qu’il est prêt.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Midea.