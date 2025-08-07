Gaming Copilot arrive sur Windows 11, un assistant IA pour obtenir de l’aide en pleine partie de jeu vidéo

Gaming Copilot est un assistant IA qui aide les joueurs en direct, sans qu'ils aient besoin de quitter leur partie en cours. Un mode vocal est disponible et il peut accéder à ce qu'il se passe à l'écran pour une meilleure compréhension des situations.

Microsoft annonce le déploiement de Gaming Copilot en version bêta sur Windows 11. Décrit comme “l'assistant de jeu ultime”, il “est conçu pour vous aider à surmonter les obstacles et à passer plus de temps à jouer à vos jeux préférés”. L'assistant IA est intégré à la Game Bar de Windows, la surcouche d'interface de l'OS qui peut être affichée en jeu pour obtenir des informations sur les performances, régler les paramètres graphiques et audio, prendre des captures ou enregistrer son écran…

“Gaming Copilot sait à quoi vous jouez et analyse votre activité Xbox pour vous offrir une expérience centrée sur vous”, explique la firme. Le joueur peut demander à l'assistant de l'aide sur le jeu en cours s'il est bloqué. Il peut aussi suggérer des jeux susceptibles de l'intéresser, ou répondre à des questions concernant votre compte, votre historique de jeu et vos succès.

Gaming Copilot, l'assistant IA pour les joueurs

Un mode vocal est disponible pour parler à Copilot sans avoir besoin de mettre son jeu en pause et obtenir de l'aide tout en continuant à jouer, manette en mains. Il est même possible d'épingle un widget sur l'écran pour reprendre la conversation plus rapidement avec l'assistant en pleine partie.

Gaming Copilot “peut désormais utiliser des captures d'écran de votre partie pour vous fournir des réponses plus pertinentes”, ajoute Microsoft. Cela lui permet de mieux comprendre ce qu'il se passe à l'écran. Le joueur n'a ainsi plus besoin de décrire précisément ce qu'il se passe, puisque Copilot a déjà accès à l'information. Il reçoit ainsi une aide plus pertinente et plus rapide.

Gaming Copilot est accessible sur PC Windows aux membres Xbox Insiders et seulement en anglais pour l'instant. La fonctionnalité est pour l'instant bloquée au sein de l'UE et au Royaume-Uni, sans doute à cause des lois relatives à la protection des données. Ce genre de fonctions d'IA arrivent généralement plus tard chez nous, le temps que Microsoft s'adapte à la législation locale.