GameDriver : Samsung dévoile une application pour optimiser les jeux sur ses téléphones

Samsung vient de publier une toute nouvelle application censée améliorer le jeu sur mobile. Pour le moment disponible sur les Galaxy S20 et les Galaxy note 20, elle permet de garder son téléphone à jour et d’optimiser les jeux compatibles.

Le jeu sur smartphone est devenu un argument de vente et certains constructeurs, comme Asus ou Xiaomi, misent même sur cette mode pour créer des smartphones pour les gamers. Samsung ne prend pas ce chemin, mais axe sa communication sur ses flagship déjà existants. Cette année, le constructeur coréen a par exemple mis le jeu en avant pour son Galaxy Note 20 Ultra. Il va aujourd’hui plus loin avec GameDriver.

Cette nouvelle application est uniquement disponible pour le Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 Fan Edition, Note 20 et Note 20 Ultra. Il propose d’optimiser les performances pour la partie gaming de votre Galaxy. En effet, une fois installée, elle permet à Samsung de déployer automatiquement des pilotes pour le GPU de votre smartphone sans passer par Android. A noter que la chose fonctionne pour les Galaxy dotés d’un SoC Exynos et Snapdragon. Pas de jaloux. Les autres flagships de Samsung, comme le Z Fold 2, ne sont pas encore supportés, mais la firme a indiqué que d’autres mobiles seront concernés dans le futur.

Trois jeux compatibles pour l’instant

Cette application permet également d’optimiser les jeux pris en charge et permettra de les garder constamment à jour. Samsung n’a pas communiqué en détail sur la chose, mais on peut imaginer des titres qui exploitent pleinement l’écran 120 Hz du S20, par exemple. Pour l’instant, seuls trois sont pris en charge par l’application : Call of Duty Mobile, Black Desert Online ainsi que Fortnite. D’autres arriveront dans le futur, mais Samsung n’en a pas dit plus non plus.

Dans tous les cas, l’application est désormais disponible sur le PlayStore. Elle ne sera visible que si vous êtes équipé d’un smartphone concerné. Nous allons bien entendu essayer la chose de notre côté afin de constater les changements notables apportés par GameDriver. Pour rappel, Samsung devrait annoncer le Galaxy S21 le mois prochain et on peut supposer que GameDriver pourrait être installé par défaut sur ce nouveau flagship.