Galaxy Z Fold 2 : des bulles d’air envahissent l’écran, Samsung reste sans réponse

Plusieurs utilisateurs de Galaxy Z Fold 2 se plaignent de l’apparition de nombreuses bulles d’air sur l’écran du smartphone pliable. Selon eux, le problème pourrait être à l’origine du Flex Mode et de la seconde protection de la dalle.

On se souvient que les débuts du Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung, ont été compliqués. La faute à une technologie pas totalement au point et à un écran particulièrement fragile. De nombreux journalistes américains avaient malencontreusement cassé leur Galaxy Fold au bout de quelques heures d’essai seulement.

En vérité, les testeurs ont arraché par erreur l’une des couches de l’écran. Couche qu’ils avaient confondue avec un simple film de protection. Avec le Galaxy Z Fold 2, Samsung a retenu la leçon et gommé les défauts du Galaxy Fold. Ainsi, le Galaxy Z Fold 2 embarque un écran externe plus grand, recouvre l’écran interne d’une protection en verre UTG (Ultra Thin Glass) et opte pour une nouvelle charnière, à la fois plus robuste et mieux protégée contre les corps étrangers (poussière, sable, terre, etc.).

En outre, Samsung a ajouté une couche de protection supplémentaire sur la partie supérieure de l’écran. Notez qu’il est possible de la retirer, même si le constructeur vous invite à vous rendre dans un établissement spécialisé pour procéder à la manœuvre proprement. Seulement depuis quelque temps, il semble que cette couche de protection additionnelle soit plus handicapante qu’autre chose.

En effet, plusieurs propriétaires de Galaxy Z Fold 2 se sont plaints sur Reddit et sur d’autres forums que des bulles d’air apparaissaient sous cette fameuse couche de protection, notamment lorsque près de la zone de pliage. Impossible de savoir pour l’instant pourquoi ces bulles se massent vers cet endroit précis de la dalle. Pour les utilisateurs, les pliages et dépliages à répétition en mode Flex doivent fragiliser sur le long terme cette couche de protection, laissant passer ainsi un peu d’air.

En effet, même un trou microscopique suffirait à provoquer l’apparition de ces bulles entre l’écran et la couche de protection. Néanmoins et comme dit précédemment, la bonne nouvelle est qu’il est possible de retirer cette couche de protection, à condition d’avoir un minimum de doigté. En outre, ce n’est pas un problème hardware, en d’autres termes, le smartphone reste totalement fonctionnel, même avec quelques bulles devant l’écran.

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, et nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus de précisions. Et vous, avez-vous rencontré un problème similaire avec votre Galaxy Z Fold 2 ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : SamMobile