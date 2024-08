Si vous êtes à la recherche d'une grosse promotion sur le Galaxy Z Fold 6, alors vous êtes tombés au bon endroit. Chez Orange, le dernier smartphone pliant Samsung bénéficie d'une remise globale de 750 euros.

Moins d'un mois après avoir son lancement officiel, le Galaxy Z Fold 6 est déjà moins cher chez Orange. Proposé dans un coloris gris et sa version 256 Go, le smartphone pliant Samsung est au prix de revient de 1249 euros au lieu de 1999 euros. Le tarif réduit qui est valable jusqu'au 7 août 2024 est obtenu grâce à une remise immédiate de 200 euros, à un bonus de reprise de 250 euros à valoir sur un ancien appareil (via le mode Click & Collect) et à une offre de remboursement de 300 euros dont les conditions sont disponibles ici.

Dévoilé en juillet 2024 lors de la conférence Unpacked organisée à Paris, le Galaxy Z Fold 6 possède un écran interne AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 1856 x 2160 pixels, et un écran externe AMOLED de 6,3 pouces avec une définition de 968 x 2376 pixels. Le smartphone pliant de Samsung est également doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un triple capteur arrière de 50 + 10 + 12 MP, d'une caméra à selfies interne/externe de 4 MP et 10 MP, et d'une batterie de 4400 mAh avec la charge à 25 W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.1.

Du côté de la connectivité, la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6e, le lecteur d'empreinte sur le côté, le port USB-C et la reconnaissance faciale sont de la partie. Plus d'informations sur le smartphone pliant Samsung grâce à notre test du Galaxy Z Fold 6.