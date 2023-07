Galaxy Z Fold 5 : le smartphone pliable aurait réglé l’un des plus gros défauts du S23 en photo

Samsung aurait considérablement amélioré un aspect de ses smartphones haut de gamme avec le nouveau Galaxy Z Fold 5 : la vitesse d’obturation. Désormais, prendre un cliché serait plus rapide que jamais.

Samsung vient de lancer deux nouveaux smartphones pliables il y a quelques jours, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Si ceux-ci ne sont pas une révolution pour la série, ils apportent tout de même quelques améliorations bienvenues, dont notamment un écran externe géant sur le Flip, une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 ou encore une charnière redessinée.

Cependant, Samsung aurait également procédé à quelques changements importants au niveau du logiciel, et en particulier sur la partie photo. Malgré des capteurs identiques à la génération précédente, les premiers retours des utilisateurs rapportent que la qualité des clichés a été grandement améliorée grâce au traitement photo du Snapdragon 8 Gen 2, mais également la rapidité à laquelle vous pouvez capturer des clichés.

Le Galaxy Z Fold 5 prend des photos plus rapidement que jamais

D’après Android Central, Samsung aurait réglé un gros défaut de ses smartphones haut de gamme : la vitesse d’obturation. Que ce soient les anciens Galaxy Z Fold 4 ou encore les Galaxy S23, il fallait patienter un court instant entre le moment où vous cliquiez sur le bouton de l’obturateur, et le moment où la photo était prise et enregistrée dans votre galerie.

Désormais, sur le Galaxy Z Fold 5, la vitesse de l’obturateur serait enfin beaucoup plus rapide, ce qui permettrait de prendre des clichés instantanément dès la pression du bouton. Cela vous permet donc non seulement de prendre des clichés plus rapidement que jamais, mais apporte également d’autres avantages.

Une vitesse d’obturation plus rapide permet notamment de figer les sujets en mouvement rapide sans aucun flou de mouvement, ce qui donne une image claire et nette. Elle permet également de réduire les chances de rater une photo à cause de votre main qui bouge au mauvais moment, et même de réduire le bruit en cas de faible luminosité. En effet, l'utilisation d'une vitesse d'obturation plus rapide permet d'éviter la surexposition et de réduire la quantité de lumière atteignant le capteur, ce qui se traduit par une réduction du bruit dans l'image finale.

Il reste maintenant à confirmer si Samsung a bien réglé le problème sur ses derniers flagships, mais nous vous dirons évidemment cela lors de la publication de notre test complet du smartphone à sa sortie.