Galaxy Z Fold 5 : la première image officielle confirme un changement de design important

Ça y est, plus d’un mois avant la présentation officielle du Galaxy Z Fold 5, une fuite vient de dévoiler la première image officielle du smartphone. Elle offre un très bon aperçu des changements que l’on peut attendre sur cette génération.

Le Galaxy Z Fold 5 est attendu à la fin du mois de juillet, aux côtés des Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6 et Galaxy Tab S9, mais avant ça, on sait déjà tout de son design. En effet, nos confrères de MySmartPrice ont réussi à mettre la main sur la première image officielle de l’appareil.

Cela fait plusieurs mois maintenant que différents rapports annonçaient un changement de conception important sur cette nouvelle génération, puisque Samsung aurait décidé de changer le type de charnière sur le smartphone. Le Galaxy Z Fold 5 devrait utiliser une charnière de type « water-drop », qui devrait corriger le plus gros défaut des générations précédentes.

Le Galaxy Z Fold 5 pourrait dire adieu à la pliure sur l’écran

L’un des principaux défauts des Galaxy Z Fold est la pliure sur l’écran, qui est toujours un peu plus visible que chez la plupart de ses concurrents. Pour corriger cela, Samsung serait enfin passé à la charnière « water-drop », qui permettrait également par la même occasion de fermer le smartphone sans qu’aucun espace ne soit visible entre les deux parties de l’écran.

Sur l’image officielle partagée par MySmartPrice, c’est effectivement ce que l’on peut voir. À droite, le Galaxy Z Fold 5 est plié « à plat ». Ce changement devrait aussi permettre au Galaxy Z Fold 5 d’être résistant à l’eau et à la poussière, alors que les générations précédentes ne n’étaient protégées que contre l’immersion. On pourrait donc d’attendre à une certification IP58 sur cet appareil.

En dehors de ce changement, le prochain Galaxy Z Flip 5 ressemble comme deux gouttes d’eau au Galaxy Z Fold 4 précédent. Il devrait néanmoins être plus fin grâce à la nouvelle charnière water-drop. On s’attend à une épaisseur de seulement 6,1 mm une fois déplié (et 13,4 mm plié), contre 6.3 mm (et 15,8 mm) sur le Galaxy Z Fold 4.