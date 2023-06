Galaxy Z Flip 5 : l’écran externe affichera YouTube, Maps et d’autres applis Google

Le lancement prochain du Galaxy Z Flip 5, le 27 juillet, s'accompagne de plusieurs améliorations notables, dont un écran de 3,4 pouces plus grand. Cet écran amélioré distinguera le Galaxy Z Flip 5 de ses prédécesseurs, en offrant une expérience plus ergonomique.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’on sait que le Galaxy Z Flip 5 aura droit à un écran externe beaucoup plus grand de 3,4 pouces, contre 1,9 pouce sur la génération précédente. Alors que Samsung s'est assuré que ses propres applications sont compatibles avec l'écran du nouveau téléphone à clapet, il semble que Google ait également pris part à l'action.

En effet, d’après un rapport de SamMobile, Google aurait optimisé certaines de ses applications populaires pour le Galaxy Z Flip 5, y compris Google Maps. Cela signifie que les utilisateurs pourront accéder facilement aux itinéraires sur l’écran externe sans avoir à déplier l'appareil.

Le Galaxy Z Flip 5 ne se contentera pas de widgets sur l’écran externe

En plus de prendre en charge certaines applications de Google, dont notamment YouTube et Maps, l'écran externe du Galaxy Z Flip 5 sera aussi compatible avec le Samsung Keyboard. Cela permettra aux utilisateurs de taper des messages texte et d'utiliser les fonctions de synthèse vocale même lorsque l'appareil est plié. Les utilisateurs devraient donc avoir accès à leurs messages directement depuis l’écran externe, et pourront y répondre sans déplier l’appareil.

L'écran de couverture facilitera également la navigation sur le web et la gestion de l'agenda, et la plupart, sinon toutes les applications de Samsung devraient être optimisées en conséquence.

Ce partenariat n'est finalement pas une surprise, car Google a l'habitude de collaborer étroitement avec Samsung pour optimiser le système d'exploitation et les applications Android pour les téléphones pliables Galaxy. Cette collaboration continue a donné lieu à diverses améliorations, telles que la prise en charge du mode Flex par Google Meet.

Il reste maintenant à voir si le Galaxy Z Fold 5 aura lui aussi droit à son lot d’applications optimisées. Quoi qu’il en soit, à l'approche du lancement du Galaxy Z Flip 5, il est à espérer que d'autres développeurs suivront l'exemple et optimiseront leurs applications pour cet appareil pliable, afin d'améliorer encore l'expérience globale de l'utilisateur.