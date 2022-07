Galaxy Z Fold 4 : une version 128 Go fait surface, un prix d’entrée plus bas à prévoir ?

Le Galaxy Z Fold 4 n'a pas encore été présenté officiellement. Pour autant, les rumeurs et les révélations à son sujet se multiplient sur la toile. On doit la dernière en date au leaker réputé Evan Blass, qui assure qu'une version dotée de 128 Go de stockage interne est prévue par Samsung. De quoi suggérer un prix d'entrée plus bas pour le prochain smartphone pliable du constructeur.

Alors que l'on attend toujours la présentation officielle du Galaxy Z Fold 4, qui aura lieu le 10 août lors d'une conférence Samsung Unpacked, les rumeurs et révélations à son sujet se sont multipliées sur la toile durant ces derniers mois. A un tel point que l'on connait déjà de nombreuses choses sur le prochain smartphone pliable de la firme sud-coréenne.

On doit la dernière trouvaille en date au célèbre leaker Evan Blass, la terreur de nombreux constructeurs en raison de ses informations toujours avérées. L'insider réputé a publié sur Twitter ce mercredi 13 juillet 2022 la liste de toutes les versions du Z Fold 4 prévues par Samsung.

L'occasion de constater que le smartphone pliable sera disponible à la fois en version 256 et 512 Go comme son prédécesseur le Galaxy Z Fold 3, mais aussi en version 128 Go ! Si les informations d'Evan Blass sont justes, il pourrait s'agir d'une excellente nouvelle pour les consommateurs. En proposant un modèle avec 128 Go de mémoire interne, Samsung serait donc en mesure de réduire le prix d'entrée du Z Fold 4.

Une version avec 128 Go pour une facture moins élevée pour le Z Fold 4 ?

Pour rappel, la version 256 Go du Z Fold 3 était vendue à un prix prohibitif de 1799 $. Avec cette version 128 Go, on peut s'attendre à ce que la facture baisse de quelques centaines de dollars/euros pour se rapprocher des 1500 dollars.

Par ailleurs, le listing partagé par Evan Blass mentionne également les différents coloris du Galaxy Z Fold 4. Selon lui, les acheteurs pourraient donc opter pour du beige, du gris-vert, du noir “fantôme” et du rouge bordeaux (probablement similaire au coloris du Galaxy S22 Ultra). Toutefois, ce dernier coloris semble réservé uniquement aux moutures 256 et 512 Go.

Pour rappel, en fin mai 2022, l'intégralité de la fiche technique du Galaxy Z Fold 4 a fuité sur la toile. On sait notamment qu'il serait équipé de deux écrans OLED 7,6″ et 6,2″ 120 Hz, tandis que la batterie afficherait une capacité de 4400 mAh compatible charge rapide 25W. Sous le capot, on devrait retrouver un Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier processeur de Qualcomm. Samsung proposerait par ailleurs 16 Go de RAM, contre 12 Go sur le précédent modèle.