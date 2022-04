Le Galaxy Z Fold 4 sera plus facile à transporter, mais n’inclura pas le S-Pen

Le Galaxy Z Fold 4 sera, comme son prédécesseur, compatible S-Pen. Mais une nouvelle rumeur affirme qu’il n’aura finalement pas de rangement pour son stylet, contrairement au Galaxy S22 Ultra. Le but de Samsung serait d’affiner le produit, ce qui serait incompatible avec l’intégration d’un espace pour l’accessoire.

Le Galaxy Z Fold 3 est le premier smartphone avec écran pliable compatible avec un stylet S-Pen. Et nous avons eu l’occasion de nous en apercevoir quand nous l’avons testé : le S-Pen apporte une vraie valeur ajoutée à un produit dont l’usage professionnel est prépondérant. Ce bel écran de 7,6 pouces offre suffisamment de place pour ouvrir plusieurs applications et modifier des documents Office comme sur une vraie tablette.

Mais le S-Pen du Galaxy Z Fold 3 n’a pas d’emplacement dédié dans le châssis du smartphone pliable. Si bien qu’il perd en praticité. Peur de le perdre. Pas de poche pour le ranger. Nous l’avons encore éprouvé lors du test du Galaxy S22 Ultra : un stylet tactile ne devient un accessoire essentiel que s’il est possible de le ranger dans le téléphone. C’était le cas avec les Galaxy Note. C’est le cas avec le S22 Ultra. Et nous espérions que ce serait le cas avec le futur Galaxy Z Fold 4.

Pas de rangement pour le S-Pen dans le Galaxy Z Fold 4 ?

Une rumeur affirmait en février dernier que Samsung aurait justement prévu d’intégrer un emplacement pour le S-Pen du Galaxy Z Fold 4. Ce qui voudrait dire qu’un stylet serait automatiquement livré avec le produit. Certes, il ne serait pas forcément aussi pratique et ergonomique que le stylet du Z Fold 3. Mais il aurait l’avantage considérable d’être tout le temps à portée de main. Cette rumeur est aujourd’hui réfutée par une nouvelle fuite en provenance d’un leaker reconnu, Ice Universe.

Ce dernier a posté un message sur Twitter affirmant que le Galaxy Z Fold 4 n’intègrerait finalement pas d’emplacement pour le stylet. La raison est simple : Samsung souhaiterait amincir son produit. En effet, quand il est plié, le smartphone mesure entre 14,4 mm et 16 mm, selon où vous prenez la mesure (près des extrémités ou près de la charnière), alors que le X Fold de Vivo ne mesure que 14,6 mm, quel que soit l’endroit où vous mesurez. En outre, le smartphone serait un peu plus petit, pour être plus facile à mettre dans une poche, à l’image du Find N d’Oppo.

Cette nouvelle fuite semble corroborer une partie des rumeurs précédemment diffusées sur les réseaux sociaux. Notamment le fait que le Galaxy Z Fold 4 devrait intégrer deux écrans légèrement plus petits que ceux du Z Fold 3. Leurs tailles atteindraient 7,56 pouces et 6,19 pouces. Voilà qui rendrait le smartphone plus pratique à transporter. Mais perdrait-il en praticité vis-à-vis des usages pour lequel il est si pertinent ? Espérons que non.