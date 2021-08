Galaxy Z Fold 3 : le S-Pen, une coque et le chargeur seraient offerts pour toute précommande

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait proposer une offre de lancement très intéressante, puisque Samsung pourrait vendre dans ce pack le S-Pen, la coque adaptée mais aussi un chargeur de 25 Watts. Pour le moment, on ne sait pas si cette opération sera disponible en France.

Le Galaxy Z Fold 3 est presque officiel. Il sera en effet dévoilé le 11 août, soit demain, mais on commence à savoir déjà pas mal de choses sur lui. La fuite du jour nous vient du leaker Snoopy sur Twitter et nous annonce que Samsung mettrait sur pied une offre de précommande pour le terminal avec le S-Pen, une coque et un chargeur de 25 Watts.

L’une des grosses innovations du Z Fold 3 par rapport au deuxième modèle est la compatibilité avec le S-Pen. Toutefois, il ne serait pas vendu avec le terminal et ce dernier n’aurait pas d'encoche pour l’accueillir, comme le feu Note. Samsung aurait prévu le coup avec une coque spéciale dotée un emplacement dédié au niveau de la pliure. C’est celle-ci qui serait aussi offerte dans le pack de précommande.

Le Z Fold 3 n’aurait pas de chargeur dans sa boîte

Un troisième objet serait également proposé, à savoir le chargeur « rapide » de 25 Watts. Il était inclus par défaut dans la boîte du Z Fold 2. Cette promotion laisse présager que ce ne serait pas le cas ici. Ce ne serait pas étonnant, étant donné que, comme Apple, le constructeur vend désormais ses smartphones sans chargeur.

Le Galaxy Z Fold 3 sera donc présenté demain 11 août, sauf accident. Il ne signera pas une révolution par rapport au Z Fold 2. Il inclurait quelques petites choses supplémentaires, comme la compatibilité avec le stylet, nous l’avons dit, mais aussi la présence d’un APN frontal sous la dalle. Il serait aussi remis à niveau techniquement, avec un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un meilleur appareil photo. Concernant l'offre de précommande, nous n'avons pas de détail sur sa disponibilité ou non en France.

La grosse attente concerne bien entendu le prix, puisqu’il est supposé moins cher que le modèle de 2020 (à 2020 euros). Les fuites laissaient supposer un terminal avec un prix de départ de 1899 euros, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour en avoir le cœur net. Rappelons qu’en plus du Z Fold 3, Samsung devrait lever le voile sur le Z Flip 3, un autre smartphone pliable.