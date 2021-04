Galaxy Z Fold 3 : Samsung utiliserait une batterie plus petite que le Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable de Samsung, serait alimenté par une batterie de 4380 mAh. Le géant de Séoul miserait donc sur un accumulateur plus petit que celui intégré au Galaxy Z Fold 2. Cette décision dépendrait de la présence d'un écran externe de taille réduite.

D'après les informations partagées par The Elec, un média sud-coréen de bonne réputation, Samsung aurait décidé de revoir à la baisse la taille de la batterie intégrée au sein de ses smartphones pliables. Le Galaxy Z Flip 3, son prochain téléphone à clapet, devrait composer avec une batterie de 3200 mAh, contre 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip 5G.

Même son de cloche du côté du Galaxy Z Fold 3, le smartphone pliable convertible en tablette. Le smartphone serait alimenté par une batterie de 4380 mAh. Comme c'est le cas sur les précédentes itérations, Samsung devrait miser sur une batterie composée de deux accumulateurs.

Stylet S-Pen et écran secondaire plus petit pour le Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 2 était pourtant alimenté par une batterie de 4500 mAh, soit 200 mAh de plus. D'après le média sud-coréen, Samsung aurait décidé de réduire la taille de la batterie après avoir rogné sur la taille de l'écran externe. Le Z Fold 3 serait équipé d’un écran AMOLED plus petit de seulement 5,4 pouces, contre 6,2 pouces pour son prédécesseur. Samsung chercherait à améliorer la “portabilité” du pliable. De facto, l'énergie consommée par l'écran secondaire serait moins importante. Du reste, l’écran externe conserverait la même définition, puisqu’il serait Full HD+ (816 x 2260 pixels) au format 21:9.

Par contre, l'écran principal serait toujours de 7,5 pouces, précise le média. The Elec confirme aussi la compatibilité avec le stylet S-Pen, jusqu'à récemment réservé aux Galaxy Note. Samsung placerait un tiroir permettant de ranger et de recharger l'accessoire sur le terminal. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que le leader sud-coréen souhaite abandonner la gamme des Galaxy Note.

Aux dernières nouvelles, Samsung lancerait le Galaxy Z Fold 3 dans le courant du mois de juillet 2021. Dans la foulée, la marque annoncerait le Galaxy Z Flip 3 à clapet. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains pliables de Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Elec