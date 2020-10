Galaxy Z Fold 3 : un brevet Samsung confirme l’arrivée du stylet S-Pen

Le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable de Samsung, devrait bien être accompagné d'un stylet S-Pen. Un brevet déposé par la marque sud-coréenne montre qu'un téléphone pliable équipé d'un petit tiroir destiné à accueillir le stylet, comme sur les Galaxy Note, est en préparation.

Samsung avait déjà envisagé d'ajouter un stylet S-Pen au Galaxy Z Fold 2 avant de se raviser. Après des tests en laboratoire, le constructeur s'était rendu à l'évidence : la dalle Infinity Flex recouverte d'Ultra Thin Glass n'est pas assez solide pour fonctionner avec l'accessoire. La technologie d'écran pliable n'est donc pas encore compatible avec l'utilisation d'un stylet.

Cependant, Samsung n'a pas abandonné l'idée d'un appareil pliable avec stylet S-Pen. D'après les dernières informations en provenance de Corée du Sud, le Galaxy Z Fold 3, successeur direct du Z Fold 2, embarquerait bien un stylet similaire à celui des Galaxy Note. Dans ces conditions, Samsung envisagerait d'abandonner la gamme des Note et de tout miser sur les smartphones avec écran pliable dans les années à venir.

Sur le même sujet : Samsung travaillerait sur un smartphone pliable similaire au Surface Duo, le Galaxy Z Fold S

Voici le design du Galaxy Z Fold 3

Un nouveau brevet déposé par Samsung auprès de l'OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle), et relayé par nos confrères de LetsGoDigital, confirme les ambitions de Samsung. Les schémas déposés montrent un smartphone pliable similaire au Galaxy Z Fold 2, avec un large écran.

Par contre, le terminal décrit se distingue par la présence d'un petit tiroir destiné à recharger un stylet. Le brevet évoque un “stylet à résonance électromagnétique”, plus adapté à la technologie Active Electrostatic Solution (AES) mise au point par la firme. On notera que le stylet décrit est similaire à celui qui accompagne les Galaxy Note.

Sur base des schémas, LetsGoDigital a développé un rendu 3D dédié au design du Galaxy Z Fold 3. Il s'agit du meilleur aperçu que nous ayons jusqu'ici du design de l'appareil. Pour rappel, Samsung ne devrait pas lancer le Z Fold 3 avant l'été 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital