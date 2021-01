Galaxy Z Fold 3 : Samsung cacherait le lecteur d’empreintes sous l’écran pliable

Le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable de Samsung, serait équipé d'un lecteur d'empreintes digitales caché sous l'écran. Pour la première fois, la firme sud-coréenne glisserait le capteur biométrique sous une dalle tactile pliable. Il se murmure aussi que le Z Fold 3 serait aussi compatible avec le stylet S-Pen.

D'après une poignée de fuites relayées par nos confrères d'Android Headlines, Samsung teste actuellement une technologie permettant de glisser le capteur d'empreintes digitales sous un écran pliable. Les derniers résultats obtenus par les laboratoires du groupe seraient concluants. Dans ces conditions, Samsung devrait intégrer ce lecteur à son prochain smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 3. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 2 doit encore se contenter d'un lecteur intégré sur la tranche.

La firme sud-coréenne utiliserait le même lecteur d'empreintes digitales ultrasonique que celui déjà présent sous l'écran des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Conçu par Qualcomm, ce capteur d'empreintes est 77% plus grand et 50% plus rapide que la génération que l'on trouve dans les S20/ Note 20. Dans un premier temps, ce module serait réservé aux appareils pliables les plus haut de gamme du catalogue.

Sur le même sujet : Galaxy Z Fold 3 – S-Pen, capteur selfie sous l’écran… ce concept va vous faire rêver

Stylet S-Pen et capteur photo sous l'écran pour le Galaxy Z Fold 3

Ce n'est pas tout. Toujours d'après les informations collectées par Android Headlines, Samsung accompagnerait le Galaxy Z Fold 3 d'un stylet S-Pen. La marque fournirait cet accessoire, jusqu'à l'apanage de la gamme Galaxy Note, directement dans la boîte. Un tiroir dans la structure du smartphone pliable permettra de ranger et de recharger le stylet S-Pen, comme sur les Note. Pour rappel, Samsung a opté pour une approche différente avec le Galaxy S21 Ultra. L'entreprise a préféré proposer l'accessoire séparément au prix de 40 euros.

Enfin, le Galaxy Z Fold serait le premier smartphone de Samsung à être équipé d'une caméra frontale cachée sous l'écran. Après plusieurs années de développement, le constructeur serait finalement parvenu à concevoir une solution convaincante. Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait le Galaxy Z Fold 3 dans le courant de l'été 2021. En dépit de ses nombreuses nouveautés, le Z Fold 3 serait vendu à un prix similaire de son prédécesseur.

Source : Android Headlines