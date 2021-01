Galaxy Z Fold 3 : Samsung lancerait le smartphone pliable en mai 2021

Samsung présenterait finalement le Galaxy Z Fold 3 dès le mois de mai 2021. D'après un média sud-coréen, la firme a décidé d'avancer le lancement de son smartphone pliable de plusieurs mois. Ce n'est pas vraiment une surprise : Samsung a déjà précipité l'arrivée des Galaxy S21 sur le marché. Dans la foulée, la fuite confirme la compatibilité avec le stylet S-Pen et la fin imminente des Note.

D'après les informations obtenues par The Bloter, un média sud-coréen, Samsung lancera le Galaxy Z Fold 3 sur le marché dans le courant du mois de mai 2021. Le smartphone pliable n'était pourtant pas attendu avant le mois d'août 2021 pour une sortie en septembre. L'an dernier, Samsung avait révélé le Galaxy Z Fold 2 le 5 août. Le terminal avait ensuite été commercialisé à partir du premier septembre.

Selon le média, Samsung aurait décidé de précipiter son calendrier de lancement et de lancer le Z Fold 3 dès que possible. Dans la même optique, le géant de Séoul a annoncé les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dès janvier 2021. C'est une première : d'habitude, Samsung attend le mois de mars pour révéler les nouveaux Galaxy S. En accélérant les choses, le fabricant souhaiterait donner un coup de fouet à sa division mobile, dont les ventes sont berne à cause de la pandémie de Covid-19.

Le stylet S-Pen du Galaxy Z Fold 3 se confirme

Le rapport de The Bloter confirme aussi la compatibilité du Galaxy Z Fold 3 avec le stylet S-Pen, jusqu'ici l'apanage des Galaxy Note. L'accessoire serait fourni directement dans la boîte (il sera donc offert) et pourra être rangé dans un tiroir situé dans la structure du smartphone pliable.

Enfin, le média confirme la mort imminente des Galaxy Note. “Samsung Electronics remplacera la série Galaxy Note par une gamme pliable” souligne l'article. Par contre, le rapport ne précise pas si Samsung lancera un dernier Note, l'hypothétique Galaxy Note 21, avant de mettre un terme à la gamme. On vous en dit plus dès que possible sur le Z Fold 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

