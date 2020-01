Galaxy Z Flip, Fold 2 : Samsung confirme que plusieurs smartphones pliables arriveront en 2020

À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers, Samsung a confirmé que plusieurs smartphones munis d’écrans pliables sont attendus pour l’année 2020. La firme coréenne espère que ce nouveau segment de son catalogue représentera entre 5 et 6 millions de vente cette année. La division smartphones enregistre par ailleurs un excellent chiffre d’affaires, mais une forte baisse des bénéfices.

Samsung a présenté ses résultats financiers pour l’année 2019. Des chiffres qui sont plutôt bons si vous regardez la ligne du chiffre d’affaires, mais qui sont plutôt en berne si vous vous concentrez sur le résultat d’exploitation. L’une des bonnes nouvelles annoncées lors de cette présentation est la bonne tenue de la division smartphone. Son chiffre d’affaires est en hausse de 7 % par rapport à 2018 et le résultat d’exploitation est en croissance sur le second semestre 2019, après une petite baisse au premier semestre. Une hausse que certains expliqueraient par les mésaventures de Huawei. Et ils n’auraient certainement pas tort.

Pour confirmer cette bonne tendance, Samsung a annoncé lors de cette présentation quels seront ses axes de développement pour l’année 2020. Et, sans surprise, deux thèmes reviennent : la 5G et les téléphones pliables. La firme confirme donc que, sur le haut de gamme, nous retrouvons aussi bien des flagships que des téléphones à écran flexible. Comprenez que plusieurs modèles de ces derniers sont attendus dans les prochains mois. Nous en connaissons un : le Galaxy Z Flip, attendu lors de la conférence Unpacked du 11 février à San Francisco. Un autre pourrait être le véritable successeur du Galaxy Fold. Quant à la 5G, Samsung affirme qu’elle se généralisera sur les segments milieu de gamme. L’objectif de la firme est d’en vendre en 5 et 6 millions en 2020.

De fortes dépenses en marketing attendues en 2020

Même si le chiffre d’affaires pourrait augmenter en 2020 grâce à cette stratégie, la firme ne s’attend cependant pas à une amélioration de la profitabilité de sa division mobile. En effet, elle affirme que les dépenses marketing vont rester très fortes cette année, pour accompagner le lancement de la 5G dans de nombreux pays (comme en France, par exemple) et pour expliquer les spécificités des écrans pliables. En outre, des dépenses sont attendues pour booster les ventes de flagships, après des ventes un peu faibles pour la série Galaxy S10.

Sur l’ensemble de son activité, Samsung enregistre une belle croissance de son chiffre d’affaires en 2019, mais son résultat d’exploitation a fortement baissé (-53%). Pourquoi ? Parce que la division composant connaît de grandes difficultés, alors qu’elle avait pris une importance considérable ces dernières années. La mémoire vive, dont les prix se sont effondrés, est explicitement nommée, ainsi que les dalles LCD de grande taille.