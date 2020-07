Galaxy Z Fold 2 : voici les premières images officielles du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 2 s’illustre dans une nouvelle fuite. Quelques jours avant le lancement, un média a en effet mis en ligne les premières images presse officielles du smartphone pliable. Comme prévu, le nouveau né de Samsung hérite du bloc photo rectangulaire des Galaxy S20 et d’un nouveau coloris Mystic Bronze semblable aux Galaxy Note 20.

Ce 29 juillet 2020, nos confrères de MySmartPrice ont publié les rendus officiels montrant le Galaxy Z Fold 2 sous toutes les coutures. Les clichés proviennent « d’une source fiable » et corroborent toutes les précédentes fuites apparues au cours des derniers jours, dont la première photo volée floue ou la photo de prise en main confirmant le nom du smartphone pliable.

Ces images officielles confirment l’écran secondaire plus grand du Galaxy Z Fold 2

Comme son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2 est construit autour d’un vaste écran pliable Infinity-Flex de 7,7 pouces. Cette fois, Samsung loge la caméra frontale dans un poinçon dans le dalle et fait l’impasse sur l’imposante encoche du premier Galaxy Fold. Le trou est placé au centre de la partie droite de l’écran, une disposition inédite. On remarquera aussi que les bordures qui cerclent la surface d’affichage sont beaucoup plus fines que sur la première génération. La charnière centrale, qui permet à la dalle OLED de se plier, est similaire à celle du premier modèle.

Sur la face arrière, on distingue un triple capteur photo agencé dans un bloc rectangulaire proéminent hérité des Galaxy S20. Surtout, les rendus confirment l’intégration d’un écran secondaire plus spacieux. Sur le Fold 1, cet écran contextuel dédié à consulter ses messages et notifications ne mesurait que 4,58 pouces. Selon les dernières fuites, le Galaxy Z Fold 2 est quant à lui doté d’un écran secondaire de 6,23 pouces.

Pour rappel, Samsung dévoilera le Galaxy Z Fold 2 dès le mercredi 5 août 2020 lors d’une conférence Unpacked. Lors de la présentation en ligne, le fabricant révélera aussi les Galaxy Note 20, les Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3. Que pensez-vous du design du nouveau smartphone pliable de Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

