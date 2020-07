Galaxy Z Flip : cette vidéo hilarante met le smartphone à clapet à rude épreuve

Le Galaxy Z Flip est une nouvelle fois mis à l’épreuve ! Pour prouver la solidité de son écran pliable et de sa charnière, un internaute a publié une hilarante vidéo montrant le smartphone à clapet survivre aux aléas du quotidien. Et si le smartphone pliable était plus robuste que prévu ?

Depuis sa sortie en février dernier, le Galaxy Z Flip est régulièrement la cible des détracteurs du smartphone pliable. Ils sont nombreux à accuser le smartphone à clapet d’être beaucoup trop fragile. Dans son traditionnel test de résistance, le Youtubeur Jerry Rig Everything suggère que l’écran en verre ultra fin du Galaxy Z Flip est aussi fragile que la dalle pliable en polymère du Galaxy Fold. Dans la séquence, le vidéaste abîme l’écran en se servant de la lame d’un cutter.

Le Galaxy Z Flip n’est pas si fragile : cette vidéo le prouve

Pour les défenseurs du smartphone pliable, les tests de résistance effectués ne sont pas représentatifs d’un usage quotidien. Pour prouver que le Galaxy Z Flip n’est pas si fragile qu’on le prétend, Quinn Nelson, un internaute qui édite un podcast spécialisé dans la technologie, a publié une vidéo hilarante sur son compte Twitter.

La courte séquence montre l’utilisation d’un Galaxy Z Flip dans la vie de tous les jours avec une musique cartoonesque en fond sonore. On y aperçoit Quinn Nelson secouer le smartphone à clapet dans tous les sens (et sans la moindre précaution), le cogner contre le volant de sa voiture, le jeter à plusieurs reprises au sol ou encore frotter l’écran contre un clavier. Aucune égratignure et aucune dysfonctionnement.

Enfin, l’internaute laisse même tomber même le Z Flip dans un bac à sable. Contrairement au Galaxy Fold, le smartphone à clapet est équipé d’une « technologie autonettoyante » qui permet d’éviter que du sable ou de la poussière ne s’infiltre dans la charnière centrale. Cette précaution est visiblement très efficace.

La vidéo n’est évidemment pas une preuve irréfutable de la solidité du Galaxy Z Flip. Néanmoins, Quinn Nelson a le mérite de faire subir des épreuves réalistes au smartphone pliable. Dans la vie quotidienne, il est plus probable que le Z Flip tombe dans un bac de sable ou sur un parquet. A contrario, il est peu probable qu’un utilisateur cherche à abîmer volontairement l’écran à l’aide d’un cutter, à la manière de Jerry Rig Everything.