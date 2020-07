Le Samsung Galaxy Z Flip 5G n’apportera pas grand-chose de nouveau à part la 5G

Le Samsung Galaxy Z Flip aurait le droit à une nouvelle version qui serait dévoilée le 5 août prochain. En plus de la 5G, qui sera la principale raison de cette amélioration, le smartphone aura le droit à un nouveau coloris, histoire de marquer le coup.

Le Samsung Galaxy Z Flip a été l’une des grosses surprises de cette année. Deuxième smartphone pliable de Samsung, le terminal a su convaincre grâce à ses qualités, mais surtout grâce à son format, reprenant la physionomie des téléphones à clapet des années 2000. Il aurait le droit à une version compatible 5G très bientôt, puisque le constructeur coréen compte la présenter le 5 août prochain. Néanmoins, ce ne sera pas le seul changement.

Le Z Flip est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ gravé en 7 nm. Selon les leaks du célèbre Evan Blass, qui publie la fiche et une vidéo, le Z Flip 5G sera bien doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+. Une très légère amélioration qui est dû au fait que ce SoC est compatible avec le réseau 5G.

L’autre nouveauté du smartphone est sa couleur. Afin de bien le différencier du modèle précédent, Samsung va le sortir dans un nouveau coloris : bronze. Un belle robe exclusivement réservée à ce modèle.

Du pareil au même

Pour le reste, le smartphone sera en tout point similaire au modèle précédent. Il disposera toujours de son écran de 6,7 pouces (2636 x 1080 pixels) pliable en son centre, de 8 Go de RAM, d’un APN de 12 mégapixels ainsi que d’une batterie de 3300 mAh. Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas ici d’une nouvelle version, mais bien d’une variante d’un modèle déjà existant. C’est pourquoi les changements sont si mineurs.

Si la 5G va prochainement avoir un intérêt, il sera difficile de conseiller l’achat de ce modèle dans un premier temps en France. Le réseau, s’il est installé progressivement, n’est pas encore utilisable. Il trouvera son utilité dans les mois qui viennent, et plus globalement en 2021. Si ce modèle est vendu plus cher que le précédent, nous ne saurons trop vous conseiller de prendre le modèle 4G.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G sera présenté le 5 août prochain en même temps que le Galaxy Note 20.