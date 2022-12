Galaxy Z Flip 5 : l’écran externe du prochain smartphone à clapet de Samsung va s’agrandir

Nous n’attendons pas le smartphone pliable Galaxy Z Flip 5 de Samsung avant au moins l’été prochain, mais on en sait désormais un peu plus sur son design ainsi que sur ses caractéristiques techniques.

Au mois d’août dernier, Samsung lançait officiellement son Galaxy Z Flip 4, un des smartphones pliables les plus aboutis du marché. Compte tenu de l’expérience du fabricant coréen dans le domaine, son design et ses performances étaient bien plus intéressants que ses concurrents, mais cela faisait plusieurs générations que le smartphone ne proposait pas d’expérience vraiment différente par rapport à ses prédécesseurs.

Cela pourrait bientôt changer avec la cinquième génération du smartphone à clapet. En effet, selon les informations de Ross Young, un des analystes les mieux informés de l’industrie, le prochain Galaxy Z Flip 5 va avoir droit à plusieurs améliorations bienvenues.

Lire également – One UI 5.0 débarque enfin sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Le pli de l’écran du Galaxy Z Flip 5 va être réduit

Tout d’abord, Ross Young annonce que Samsung va opter sur sa prochaine génération pour une nouvelle charnière entièrement redessinée. Celle-ci permettre a Samsung de réduire fortement le pli au milieu de l’écran, qui était encore un peu visible sur la génération actuelle. Ross Young annonce que le pli sera plus discret lorsque l’on regarde le smartphone, mais on ne sait pour l’instant pas si ce sera également le cas au toucher.

De plus, l’analyste annonce que le Galaxy Z Flip 5 va profiter d’un écran externe encore plus grand. Pour rappel, le Galaxy Z Flip 4 utilise un deuxième écran de seulement 2 pouces, qui permet de consulter rapidement ses notifications, mais pas d’être utilisé de la même manière que l’écran principal.

Cela pourrait changer avec la prochaine génération, puisque le Galaxy Z Flip 5 sera équipé d’un écran de plus de 3 pouces, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport au smartphone actuel. On espère donc que cet écran va devenir encore plus utile qu’il ne l’est déjà. D’autres concurrents tels qu’Oppo se préparent également à lancer leurs propres appareils sur notre marché. Hier, nous avions par exemple pu découvrir en vidéo le Oppo Find N2 Flip, qui utilisera lui un écran externe gigantesque.